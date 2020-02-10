Полное возмещение затрат

Источник материала: Кричевская жизнь

В райисполкоме продолжает свою работу в рамках Декрета Президента Республики Беларусь № 3 «О содействии занятости населения» постоянная действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения района.

Решением районного исполнительного комитета от 4 февраля 2020 г. № 3-13, во исполнение Постановления Совета Министров Рес­публики Беларусь от 24.04.2018 г. № 314 «Об определении услуг, предоставляемых трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, и об условиях их предоставления», утвержден список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачива­ющих услугу горячего водоснабжения по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее оказание, на период с 1 января 2020 г. по 31 марта 2020 г. В него включены 65 человек.

Работа комиссии по содействию в трудо­устройстве продолжается.

Ирина Прудникова,

председатель комиссии.