|
Полное возмещение затрат
10.02.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В райисполкоме продолжает свою работу в рамках Декрета Президента Республики Беларусь № 3 «О содействии занятости населения» постоянная действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения района.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В райисполкоме продолжает свою работу в рамках Декрета Президента Республики Беларусь № 3 «О содействии занятости населения» постоянная действующая комиссия
|
Свежие газеты
Архив (Разное)