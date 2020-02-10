ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полное возмещение затрат

10.02.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

В райисполкоме продолжает свою работу в рамках Декрета Президента Республики Беларусь № 3 «О содействии занятости населения» постоянная действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения района.
Решением районного исполнительного комитета от 4 февраля 2020 г. № 3-13, во исполнение Постановления Совета Министров Рес­публики Беларусь от 24.04.2018 г. № 314 «Об определении услуг, предоставляемых трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, и об условиях их предоставления», утвержден список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачива­ющих услугу горячего водоснабжения по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее оказание, на период с 1 января 2020 г. по 31 марта 2020 г. В него включены 65 человек.
Работа комиссии по содействию в трудо­устройстве продолжается.
Ирина Прудникова,
председатель комиссии.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В райисполкоме продолжает свою работу в рамках Декрета Президента Республики Беларусь № 3 «О содействии занятости населения» постоянная действующая комиссия
 
Новости дня
Новости разные
 
Коронавирус 2019-nCoV впервые обнаружен у украинца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика