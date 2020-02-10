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Глава литовского МИД рассказал о сотрудничестве с Беларусью
10.02.2020 10:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Много положительных моментов, которые объективно сложились на основе практического сотрудничества: экономика, экспорт, импорт», - сообщил Линас Линкявичюс в интервью «Беларусь 1», его слова приводит
Глава литовской дипломатии также обратил внимание на поставки грузов через Клайпедский порт.
«Мы говорили с премьер-министром Беларуси о том, что могли бы решить вопрос и о регулярных поставках нефти. Кроме того, решили, что наши эксперты посмотрят и технические возможности доставки газа».
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс подчеркнул, что отношения двух стран имеют широкий спектр.
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