Глава литовского МИД рассказал о сотрудничестве с Беларусью

«Много положительных моментов, которые объективно сложились на основе практического сотрудничества: экономика, экспорт, импорт», - сообщил Линас Линкявичюс в интервью «Беларусь 1», его слова приводит БЕЛТА .

Глава литовской дипломатии также обратил внимание на поставки грузов через Клайпедский порт.