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Глава литовского МИД рассказал о сотрудничестве с Беларусью

10.02.2020 10:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Глава литовского МИД рассказал о сотрудничестве с Беларусью
Фото из открытых источников

«Много положительных моментов, которые объективно сложились на основе практического сотрудничества: экономика, экспорт, импорт», - сообщил Линас Линкявичюс в интервью «Беларусь 1», его слова приводит БЕЛТА.

Глава литовской дипломатии также обратил внимание на поставки грузов через Клайпедский порт.

«Мы говорили с премьер-министром Беларуси о том, что могли бы решить вопрос и о регулярных поставках нефти. Кроме того, решили, что наши эксперты посмотрят и технические возможности доставки газа». 

Глава литовского МИД рассказал о сотрудничестве с Беларусью
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Теги: Минск
 
 
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс подчеркнул, что отношения двух стран имеют широкий спектр.
 
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