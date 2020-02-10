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Администрация Президента продолжает практику выездных приемов. График на неделю

10.02.2020 10:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Администрация Президента продолжает практику выездных приемов граждан. Очередные встречи пройдут и на этой неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Уже 11 февраля в Орше и Барановичах обращения будут принимать помощники главы государства по Витебской и Брестской областям. А прием в Мостах проведет первый замначальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Кристина Поболь. 12 февраля приемы пройдут в Минске и Минской области.  

Администрация Президента продолжает практику выездных приемов. График на неделю

Так, в Борисове проблемы белорусов выслушает глава политического штаба Президента – Игорь Сергеенко. А 13 февраля в Быхов отправится его заместитель Андрей Кунцевич. Также 14 февраля прием граждан пройдет в Добруше.   

14 февраля в Березовке Лидского района обращения будет принимать помощник главы государства – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. В этот же день в Петрикове прием проведет заместитель начальника управления руководящих кадров и государственных наград главного управления кадровой политики Администрации Президента Алексей Гуйда.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов и организаций.  

Люди в материале: Андрей Кунцевич, Алексей Гуйда, Иван Лавринович, Кристина Поболь, Анатолий Маркевич
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Администрация Президента продолжает практику выездных приемов граждан. Очередные встречи пройдут и на этой неделе, сообщили в программе Новости...
 
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