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В Минобороны рассказали о новых требованиях к здоровью призывников
10.02.2020 10:48 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Нам нужен призывник, который будет осваивать программу боевой подготовки, а не находиться на больничной койке вместо этого. С точки зрения подхода и военкоматов, и медицинской службы, и Вооруженных Сил в целом это абсолютно необоснованно. Требования к состоянию здоровья призывников соответствуют сегодняшнему дню», - сообщил начальник военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Альховик в интервью «ОНТ», его слова приводит
Отмечается, что кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не внесено. Уточнения касаются заболеваний опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся незначительными нарушениями сердечного ритма.
Например, ранее годными к службе в армии признавались молодые люди со сколиозом 11 градусов, теперь призывать будут тех, у кого он 17 градусов.
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