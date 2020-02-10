В Минобороны рассказали о новых требованиях к здоровью призывников

«Нам нужен призывник, который будет осваивать программу боевой подготовки, а не находиться на больничной койке вместо этого. С точки зрения подхода и военкоматов, и медицинской службы, и Вооруженных Сил в целом это абсолютно необоснованно. Требования к состоянию здоровья призывников соответствуют сегодняшнему дню», - сообщил начальник военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Альховик в интервью «ОНТ», его слова приводит БЕЛТА .

Отмечается, что кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не внесено. Уточнения касаются заболеваний опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся незначительными нарушениями сердечного ритма.

Например, ранее годными к службе в армии признавались молодые люди со сколиозом 11 градусов, теперь призывать будут тех, у кого он 17 градусов.

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