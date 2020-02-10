Через неделю в школах начнутся дополнительные зимние каникулы

Источник материала: Новости Дзержинска

Дополнительные зимние каникулы организуют с 17 по 23 февраля у 1−2-х классов, а также у 3-х классов — для учащихся с ОПФР с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования.

Поскольку третья четверть самая продолжительная, дополнительный 7-дневный отдых поможет предупредить утомляемость юных учащихся.

В дни дополнительных каникул работа школьных лагерей не запланирована. Однако, если родителям не с кем оставить детей в это время, можно организовать в учреждении образования дежурные группы.

На каникулах учителя продолжают работу, поэтому они смогут организовать временный досуг для ребят. Вопросы создания дежурных групп родителям следует заранее обсудить с администрацией учреждения образования.