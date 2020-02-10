ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Через неделю в школах начнутся дополнительные зимние каникулы

10.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Дополнительные зимние каникулы организуют с 17 по 23 февраля у 1−2-х классов, а также у 3-х классов — для учащихся с ОПФР с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования.

Поскольку третья четверть самая продолжительная, дополнительный 7-дневный отдых поможет предупредить утомляемость юных учащихся.

В дни дополнительных каникул работа школьных лагерей не запланирована. Однако, если родителям не с кем оставить детей в это время, можно организовать в учреждении образования дежурные группы.

На каникулах учителя продолжают работу, поэтому они смогут организовать временный досуг для ребят. Вопросы создания дежурных групп родителям следует заранее обсудить с администрацией учреждения образования.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дополнительные зимние каникулы организуют с 17 по 23 февраля у 1−2-х классов, а также у 3-х классов — для учащихся с ОПФР с пятилетним сроком обучения...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минобороны рассказали о новых требованиях к здоровью призывников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика