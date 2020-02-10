Посмотрите, как парень из Индии рисует машины в Microsoft Paint

Источник материала: Tut.by

Дизайнер, размещающий свои работы под ником BeingNandish на YouTube, доказывает: при наличии прямых рук добиться впечатляющих результатов от античной «рисовалки» можно даже сегодня. Парень рисует машины в Microsoft Paint и снимает процесс на видео, пишет Motor1 .

Поскольку BeingNandish родом из Индии, в его портфолио немало моделей Tata, Jaguar и Land Rover. Тем не менее, на канале художника можно обнаружить скетчи множества «иностранной» техники: Audi R8, Dodge Challenger, Porsche 911, BMW Z4 и Lamborghini Huracan. Подавляющее большинство автомобилей изображены в профиль.









На создание эскиза у дизайнера уходит от пяти до десяти минут. При этом степень соответствия впечатляет. Учитывая возможности платформы, конечно.