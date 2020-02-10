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Посмотрите, как парень из Индии рисует машины в Microsoft Paint
Источник материала: Tut.by
Дизайнер, размещающий свои работы под ником BeingNandish на YouTube, доказывает: при наличии прямых рук добиться впечатляющих результатов от античной «рисовалки» можно даже сегодня. Парень рисует машины в Microsoft Paint и снимает процесс на видео, пишет
Поскольку BeingNandish родом из Индии, в его портфолио немало моделей Tata, Jaguar и Land Rover. Тем не менее,
На создание эскиза у дизайнера уходит от пяти до десяти минут. При этом степень соответствия впечатляет. Учитывая возможности платформы, конечно.
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На каждую работу уходит менее десяти минут. При этом степень соответствия впечатляет. Учитывая возможности платформы, конечно.
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