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Посмотрите, как парень из Индии рисует машины в Microsoft Paint

10.02.2020 10:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дизайнер, размещающий свои работы под ником BeingNandish на YouTube, доказывает: при наличии прямых рук добиться впечатляющих результатов от античной «рисовалки» можно даже сегодня. Парень рисует машины в Microsoft Paint и снимает процесс на видео, пишет Motor1.

Поскольку BeingNandish родом из Индии, в его портфолио немало моделей Tata, Jaguar и Land Rover. Тем не менее, на канале художника можно обнаружить скетчи множества «иностранной» техники: Audi R8, Dodge Challenger, Porsche 911, BMW Z4 и Lamborghini Huracan. Подавляющее большинство автомобилей изображены в профиль.



На создание эскиза у дизайнера уходит от пяти до десяти минут. При этом степень соответствия впечатляет. Учитывая возможности платформы, конечно.

 
 
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