ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Закон и порядок. О состоянии правопорядка в районе за 2019 год

10.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

На территории Ивьевского района наблюдается снижение общего количества преступлений на 6,1 % со 196 до 184 при снижении данного показателя по Гродненской области в целом на 5,4 %. Уровень преступности на 10 тысяч населения по району снизился с 84,4 до 80,9, однако выше среднеобластного (77.7). Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось с 9 до 8. 

Как и в прошлом году совершено 1 убийство. Зарегистрирован факт причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Так, 05.11.2019 около 11 часов житель Ивьевского района А., находясь

по месту жительства своей сожительницы Б. в д. Верещаки, в ходе совместного распития спиртных напитков во время ссоры умышленно нанес Б. один удар клинком кухонного ножа в область туловища слева. В результате чего женщине были причинены тяжкие телесные повреждения в виде колото-резаного ранения, проникающего в левую плевральную и брюшную полость с повреждением диафрагмы, от которых она скончалась.

Установлено, что сожители А. и Б. проживали в названной деревне совместно с престарелой бабушкой Б.

На протяжении длительного времени у А. с Б. на почве злоупотребления спиртными напитками возникали конфликты. Б.длительное время нигде не работала и меры по трудоустройству не принимала.

А. с 2010 года состоял на учете у врача-нарколога УЗ «Ивьевская ЦРБ», страдает синдромом зависимости от алкоголя 2-й стадии. 12.05.2016 был снят с учета в связи с выбытием в г. Вилейка Минской области.

Приказом управляющего КСУП «Юратишки» от 28.07.2019 А. уволен, однако, в октябре 2019 года без издания какого-либо приказа он вышел на работу в качестве животновода на ферму Верещаки, где отработал 8 дней. В ноябре 2019 гола он по причине употребления спиртных напитков на работу не выходил.

В Юратишковском сельисполкоме Б. и А. как лица, склонные к злоупотреблению спиртных напитков и к совершению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, не состояли. Какая-либо профилактическая работа со стороны сельисполкома, общественного пункта охраны правопорядка с данными гражданами не проводилась.

Жители д. Верещаки, где проживали А. и Б., утверждают, что они систематически пьянствовали и на этой почве между ними возникали скандалы.

Конфликтность ситуации в указанной семье, с очевидностью свидетельствовавшая с возможности наступления необратимых последствий для Б. не была пресечена как со стороны должностных лиц сельисполкома, так и со стороны участкового инспектора милиции.

В сельской местности совершено 118 (22) преступлений. Наибольшее количество зарегистрировано в Ивьевском (33), Юратишковском (21) Липнишковском (17). Рост преступлений наблюдается в Юратишковском (+5), Трабском и Субботникском (+2) сельсоветах.

Не допущено изнасилований, разбоев, вымогательств.

В общественных местах совершено 23 преступления, что на 5 больше, чем в 2018 году. Количество хулиганств (4) и грабежей (2) осталось на уровне прошлого года. Возросло количество угонов с 0 до 5.

В состоянии алкогольного опьянения совершено 57 (63) преступлений, удельный вес данной категории деяний в общей структуре преступности составил 46,7 % и превысил средний по области на 15%.

Наблюдается снижение рецидивной преступности — с 63 до 51. Удельный вес рецидивной преступности — 41,8% при среднеобластном 40,6%.

От отравления алкоголем умерло 6 граждан (2018 год - 8).

Менее активно, чем в прошлом году осуществлялась работа служб Ивьевского РОВД по профилактике пьянства.

Так, в 2019 году в ЛТП направлено 25 лиц, что на 5 меньше чем 2018 году. Ограничено в дееспособности 5 лиц.

Изъято 10670 литров спиртосодержащей жидкости (2018 год - 11710 литров), уничтожено 6 (+1) самогонных аппаратов.

Преступность и безопасность несовершеннолетних

Отмечается снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, с 3 до 2, а также удельного веса данных преступлений с 2,2 % до 1,6 %.

Снизилась активность ИДН Ивьевского РОВД по выявлению нарушений антиалкогольного законодательства несовершеннолетними. К административной ответственности в минувшем году привлечено 16 лиц, в 2018 году — 31.

На контроль ИДН поставлено 30 (-6) несовершеннолетних, состоит 30 таких лиц.

31 родитель (-6) привлечен к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. К административной ответственности привлечено 21 лицо (8).

Прокуратурой выявлены нарушения законодательства о проведении физкультурно- оздоровительных мероприятий несовершеннолетних.

Так, в государственном учебно-спортивном учреждении «ДЮСШ г. Ивье» не оборудованы душевые с подводкой горячей воды. Аналогичные нарушения имеются и в других учебно-спортивных учреждениях.

Борьба с коррупцией экономической преступностью

Отмечается снижение общего количества преступлений по линии борьбы с экономическими преступлениями с 15 до 10. Вместе с тем выявлено 2 преступных факта коррупции (взяточничество) (2018 год - 0), совершенных жителями Ивьевского района на территории другого района.

Безопасность жизни и здоровья населения

Количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось с 258 до 106, количество погибших в автомобильных авариях людей снизилось с 8 до 4, как и количество получивших иные телесные повреждения — с 36 до 19.

Совершено 16 ДТП (-10), в которых пострадали люди. По вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, совершено 4 (+1) ДТП.

В 2018 году выявлен 51 (-16) факт управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Особого внимания заслуживает состояние тротуаров на центральных улицах г. Ивье (1 Мая и 50 лет Октября), высота бордюров которых не позволяет беспрепятственно перемещаться по ним велосипедистам, инвалидам-колясочникам и иным участникам дорожного движения.

Такое положение свидетельствует о нарушении Законов в части реализации права инвалидов, физически ослабленных лиц, участников дорожного движения и иных категорий граждан на безбарьерную среду для жизнедеятельности.

В районе снизилось количество зарегистрированных пожаров с 38

до 33. В результате пожаров погибло 2 гражданина (2018 год - 1).

Зарегистрированные в текущем году пожары с гибелью человека

произошел на территории Ивьевского сельского совета.

Так, 10.06.2019 в 04-53 в Ивьевский РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Збойск. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. В 05-23 звеном ГДЗС, в жилой комнате на полу, под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружен обгоревший труп хозяина дома К. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

23.11.2019 в 17-40 в Ивьевский РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Дуды. В результате пожара повреждена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. В 18-04 звеном ГДЗС, в жилой комнате на полу возле окна, под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружен обгоревший труп хозяина дома П. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

В 2019 году Ивьевским РОЧС составлен 51 (+3) протокол об административном правонарушении.

На объектах государственной формы собственности пожаров не допущено, как и фактов возгорания сельскохозяйственной техники.

Зарегистрировано 2 факта утопления граждан на территории района.

Количество несчастных случаев на производстве возросло с 9 до 10, с тяжелым исходом осталось на уровне 2018 года - 4. По результатам расследований несчастных случаев вина нанимателя (ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» и филиал «Азот-Агро» УСП «Новый Двор-Агро». Ивьевский филиал «Гроднооблтопливо») не установлена. Фактов гибели граждан, на производстве не допущено, как и в 2018 году.

Сохранность государственной собственности

В интересах предприятий района государственной формы собственности прокурором района в суд предъявлено 38 исковых заявлений о взыскании ущерба на общую сумму 36 800 рублей, а также 1 заявление в порядке приказного производства на сумму 10 462 рубля.

09.01.2020 прокурором Ивьевского района возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК (кража, совершенная группой лиц) в отношении работников зерносклада филиала «Азот-Агро» УСП «Новый Двор Агро» в д. Тивновичи Ивьевского района, которые в группе с иными лицами в сентябре 2019 года похитили не менее 10,5 тонн зерна на сумму около 4 000 рублей.

Изучение материалов проверки показало, что руководством сельскохозяйственного предприятия надлежащих мер по предупреждению хищения не принято, несмотря на совершенное хищение, инвентаризационная комиссия факт недостачи не установила.

«Изложенные факты свидетельствуют о необходимости активизации и повышения эффективности деятельности по укреплению законности, охране правопорядка, защиты прав и интересов граждан с участием всех государственных органов, учреждений, организаций, трудовых коллективов, должностных лиц, депутатов местных Советов. Все эти органы и организации должны использовать возможности для решения вопросов профилактики правонарушений, преступлений, укрепления законности», - подчеркнул прокурор Ивьевского района Александр Владимирович Шушляков.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территории Ивьевского района наблюдается снижение общего количества преступлений на 6,1 % со 196 до 184 при снижении данного показателя по...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Беллакт» вышел в плей-офф на лидские «Электросети»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика