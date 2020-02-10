Закон и порядок. О состоянии правопорядка в районе за 2019 год

Источник материала: Ивьевский край

На территории Ивьевского района наблюдается снижение общего количества преступлений на 6,1 % со 196 до 184 при снижении данного показателя по Гродненской области в целом на 5,4 %. Уровень преступности на 10 тысяч населения по району снизился с 84,4 до 80,9, однако выше среднеобластного (77.7). Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось с 9 до 8.

Как и в прошлом году совершено 1 убийство. Зарегистрирован факт причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Так, 05.11.2019 около 11 часов житель Ивьевского района А., находясь

по месту жительства своей сожительницы Б. в д. Верещаки, в ходе совместного распития спиртных напитков во время ссоры умышленно нанес Б. один удар клинком кухонного ножа в область туловища слева. В результате чего женщине были причинены тяжкие телесные повреждения в виде колото-резаного ранения, проникающего в левую плевральную и брюшную полость с повреждением диафрагмы, от которых она скончалась.

Установлено, что сожители А. и Б. проживали в названной деревне совместно с престарелой бабушкой Б.

На протяжении длительного времени у А. с Б. на почве злоупотребления спиртными напитками возникали конфликты. Б.длительное время нигде не работала и меры по трудоустройству не принимала.

А. с 2010 года состоял на учете у врача-нарколога УЗ «Ивьевская ЦРБ», страдает синдромом зависимости от алкоголя 2-й стадии. 12.05.2016 был снят с учета в связи с выбытием в г. Вилейка Минской области.

Приказом управляющего КСУП «Юратишки» от 28.07.2019 А. уволен, однако, в октябре 2019 года без издания какого-либо приказа он вышел на работу в качестве животновода на ферму Верещаки, где отработал 8 дней. В ноябре 2019 гола он по причине употребления спиртных напитков на работу не выходил.

В Юратишковском сельисполкоме Б. и А. как лица, склонные к злоупотреблению спиртных напитков и к совершению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, не состояли. Какая-либо профилактическая работа со стороны сельисполкома, общественного пункта охраны правопорядка с данными гражданами не проводилась.

Жители д. Верещаки, где проживали А. и Б., утверждают, что они систематически пьянствовали и на этой почве между ними возникали скандалы.

Конфликтность ситуации в указанной семье, с очевидностью свидетельствовавшая с возможности наступления необратимых последствий для Б. не была пресечена как со стороны должностных лиц сельисполкома, так и со стороны участкового инспектора милиции.

В сельской местности совершено 118 (22) преступлений. Наибольшее количество зарегистрировано в Ивьевском (33), Юратишковском (21) Липнишковском (17). Рост преступлений наблюдается в Юратишковском (+5), Трабском и Субботникском (+2) сельсоветах.

Не допущено изнасилований, разбоев, вымогательств.

В общественных местах совершено 23 преступления, что на 5 больше, чем в 2018 году. Количество хулиганств (4) и грабежей (2) осталось на уровне прошлого года. Возросло количество угонов с 0 до 5.

В состоянии алкогольного опьянения совершено 57 (63) преступлений, удельный вес данной категории деяний в общей структуре преступности составил 46,7 % и превысил средний по области на 15%.

Наблюдается снижение рецидивной преступности — с 63 до 51. Удельный вес рецидивной преступности — 41,8% при среднеобластном 40,6%.

От отравления алкоголем умерло 6 граждан (2018 год - 8).

Менее активно, чем в прошлом году осуществлялась работа служб Ивьевского РОВД по профилактике пьянства.

Так, в 2019 году в ЛТП направлено 25 лиц, что на 5 меньше чем 2018 году. Ограничено в дееспособности 5 лиц.

Изъято 10670 литров спиртосодержащей жидкости (2018 год - 11710 литров), уничтожено 6 (+1) самогонных аппаратов.

Преступность и безопасность несовершеннолетних

Отмечается снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, с 3 до 2, а также удельного веса данных преступлений с 2,2 % до 1,6 %.

Снизилась активность ИДН Ивьевского РОВД по выявлению нарушений антиалкогольного законодательства несовершеннолетними. К административной ответственности в минувшем году привлечено 16 лиц, в 2018 году — 31.

На контроль ИДН поставлено 30 (-6) несовершеннолетних, состоит 30 таких лиц.

31 родитель (-6) привлечен к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. К административной ответственности привлечено 21 лицо (8).

Прокуратурой выявлены нарушения законодательства о проведении физкультурно- оздоровительных мероприятий несовершеннолетних.

Так, в государственном учебно-спортивном учреждении «ДЮСШ г. Ивье» не оборудованы душевые с подводкой горячей воды. Аналогичные нарушения имеются и в других учебно-спортивных учреждениях.

Борьба с коррупцией экономической преступностью

Отмечается снижение общего количества преступлений по линии борьбы с экономическими преступлениями с 15 до 10. Вместе с тем выявлено 2 преступных факта коррупции (взяточничество) (2018 год - 0), совершенных жителями Ивьевского района на территории другого района.

Безопасность жизни и здоровья населения

Количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось с 258 до 106, количество погибших в автомобильных авариях людей снизилось с 8 до 4, как и количество получивших иные телесные повреждения — с 36 до 19.

Совершено 16 ДТП (-10), в которых пострадали люди. По вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, совершено 4 (+1) ДТП.

В 2018 году выявлен 51 (-16) факт управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Особого внимания заслуживает состояние тротуаров на центральных улицах г. Ивье (1 Мая и 50 лет Октября), высота бордюров которых не позволяет беспрепятственно перемещаться по ним велосипедистам, инвалидам-колясочникам и иным участникам дорожного движения.

Такое положение свидетельствует о нарушении Законов в части реализации права инвалидов, физически ослабленных лиц, участников дорожного движения и иных категорий граждан на безбарьерную среду для жизнедеятельности.

В районе снизилось количество зарегистрированных пожаров с 38

до 33. В результате пожаров погибло 2 гражданина (2018 год - 1).

Зарегистрированные в текущем году пожары с гибелью человека

произошел на территории Ивьевского сельского совета.

Так, 10.06.2019 в 04-53 в Ивьевский РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Збойск. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. В 05-23 звеном ГДЗС, в жилой комнате на полу, под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружен обгоревший труп хозяина дома К. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

23.11.2019 в 17-40 в Ивьевский РОЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в д. Дуды. В результате пожара повреждена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество в доме. В 18-04 звеном ГДЗС, в жилой комнате на полу возле окна, под обломками сгоревших строительных конструкций обнаружен обгоревший труп хозяина дома П. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

В 2019 году Ивьевским РОЧС составлен 51 (+3) протокол об административном правонарушении.

На объектах государственной формы собственности пожаров не допущено, как и фактов возгорания сельскохозяйственной техники.

Зарегистрировано 2 факта утопления граждан на территории района.

Количество несчастных случаев на производстве возросло с 9 до 10, с тяжелым исходом осталось на уровне 2018 года - 4. По результатам расследований несчастных случаев вина нанимателя (ГЛХУ «Ивьевский лесхоз» и филиал «Азот-Агро» УСП «Новый Двор-Агро». Ивьевский филиал «Гроднооблтопливо») не установлена. Фактов гибели граждан, на производстве не допущено, как и в 2018 году.

Сохранность государственной собственности

В интересах предприятий района государственной формы собственности прокурором района в суд предъявлено 38 исковых заявлений о взыскании ущерба на общую сумму 36 800 рублей, а также 1 заявление в порядке приказного производства на сумму 10 462 рубля.

09.01.2020 прокурором Ивьевского района возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК (кража, совершенная группой лиц) в отношении работников зерносклада филиала «Азот-Агро» УСП «Новый Двор Агро» в д. Тивновичи Ивьевского района, которые в группе с иными лицами в сентябре 2019 года похитили не менее 10,5 тонн зерна на сумму около 4 000 рублей.

Изучение материалов проверки показало, что руководством сельскохозяйственного предприятия надлежащих мер по предупреждению хищения не принято, несмотря на совершенное хищение, инвентаризационная комиссия факт недостачи не установила.

«Изложенные факты свидетельствуют о необходимости активизации и повышения эффективности деятельности по укреплению законности, охране правопорядка, защиты прав и интересов граждан с участием всех государственных органов, учреждений, организаций, трудовых коллективов, должностных лиц, депутатов местных Советов. Все эти органы и организации должны использовать возможности для решения вопросов профилактики правонарушений, преступлений, укрепления законности», - подчеркнул прокурор Ивьевского района Александр Владимирович Шушляков.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.