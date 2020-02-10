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Минчанка за рулем почувствовала себя плохо и врезалась в автомобиль
10.02.2020 11:19 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем «Хендай», двигалась по проспекту со стороны ул. Алибегова в направлении Голубева.
Напротив д.14 она почувствовала себя плохо, потеряла управление автомобилем и совершила наезд на припаркованный у края проезжей части автомобиль «Мерседес», последний от удара влетел в «Ауди», сообщает
Водитель госпитализирована. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.
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ДТП имело место на проспекте Газеты «Правда» в белорусской столице.
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