Минчанка за рулем почувствовала себя плохо и врезалась в автомобиль

Водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем «Хендай», двигалась по проспекту со стороны ул. Алибегова в направлении Голубева.

Напротив д.14 она почувствовала себя плохо, потеряла управление автомобилем и совершила наезд на припаркованный у края проезжей части автомобиль «Мерседес», последний от удара влетел в «Ауди», сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.