Российские Ту-160 могут оснастить гиперзвуковыми ракетами, способными «вскрыть» авианосец

Источник материала: Tut.by

Российские сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал», проработка проекта должна быть завершена до конца 2020 года. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.



Фото: wikipedia.org

«Рассматривается возможность установки ракет „Кинжал“ на Ту-160. Проработка такого варианта должна завершиться в этом году», — сообщил собеседник агентства.

Он не уточнил, будут ли «Кинжалами» оснащаться строевые Ту-160, или их носителями станут модернизированные Ту-160М.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

В июле 2018 года другой источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал ТАСС, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» планировалось испытать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3.

Ту-160 — многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М. 2 февраля опытный Ту-160М, созданный на базе строевого Ту-160, впервые поднялся в воздух. На самолете обновлены пилотажно-навигационное оборудование, комплекс связи, система управления, радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия. Бомбардировщик способен нести до 12 стратегических крылатых ракет на двух многопозиционных поворотных пусковых установках внутри фюзеляжа.

Считается, что скорость гиперзвукового «Кинжала» настолько высока, что удар ракеты даже без учета взрыва боеголовки имеет кинетическую энергию, достаточную, чтобы боеприпас буквально разорвал корабль пополам. Это делает «Кинжал» опасным даже против авианосцев.