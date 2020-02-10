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Бензин и дизель подорожали с 9 февраля
Источник материала: Myfin
Теперь 1 литр топлива стоит:
бензин АИ-92-К5-Евро - 1 рубль 70 копеек,
АИ-95-К5-Евро - 1 рубль 80 копеек,
АИ-98-К5-Евро - 2 рубля 2 копейки,
ДТ - 1 рубль 80 копеек.
В этом году цены на моторное топливо изменялись уже шесть раз.
Источник: Myfin.by
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В Беларуси с 9 февраля повышены розничные цены на моторное топливо. На АЗС дизельное топливо и бензин вновь подорожали на 1 копейку. Об этом сообщили в Белнефтехиме .
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