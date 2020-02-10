Как отсрочить ремонт автокондиционера. 10 лайфхаков от специалистов

Ремонт автокондиционера – как его избежать?

Эффективная климатическая система, обеспечивающая живительной прохладой даже в самое жаркое лето, давно стала такой же неотъемлемой частью, как электропакет или гидроусилитель руля. Без хорошего кондиционера сегодня автомобиль – не автомобиль.

Сегодня, мы дадим 10 полезных советов, следуя которым можно отсрочить ремонт автокондиционеров .

ТОП-10 наиболее важных рекомендаций

Их соблюдение –способ избежать ремонта автокондиционера. Но от того, насколько чётко будете соблюдать эти рекомендации, зависит, как скоро ему потребуется ремонт. И нужен ли он будет вообще.

Радиаторы

Не только радиатор кондиционера автомобиля, но и радиатор системы охлаждения двигателя: между ними скапливается пыль, грязь, реагенты, мешающие нормальной работе.

Их очистка – это простое правило:

мойте очень аккуратно, чтобы не повредить;

непременно продувайте воздухом: оставшаяся вода может вызвать коррозию.

Салонный фильтр

Его стоит менять каждые 10.000 километров пробега, 2-3 раза в год, как при эксплуатации в городе, так и за его пределами.

Правильно его используйте

Непременно выключайте его не в конце поездки, когда поворачиваете ключ зажигания, а за несколько минут ДО этого. И всё, о ремонте можете забыть надолго.

Нет агрессивной химии

Совсем. Её боятся как соты радиатора, так и все шланги-патрубки автокондиционера.

Зимние пуски

Об их необходимости забывают все без исключения владельцы автомобилей с кондиционером. И действительно, а зачем? Многие окна не опускают месяцами, а тут – охлаждение салона.

Вот только если этого не делать, уже после одного сезона может потребоваться ремонт, стоимость которого будет измеряться суммой со множеством нулей. Поэтому:

раз в две недели, а лучше – каждую, включайте его на 10 … 15 минут;

ни в коем случае не делайте это на непрогретом авто, только тогда датчики будут корректно работать;

наконец, не стоит бояться, что запуск автокондиционера при отрицательных температурах, когда детали примёрзли одна к одной, приведет к тому, что он выйдет из строя: автоматика не даст этого сделать.

Дыхание «полной грудью»

Дополнительные защитные сетки на фальш-радиаторной решётке, тюнинговые модели, всевозможные комплекты: подбирать нужно с особой внимательностью. В противном случае набегающего потока воздуха будет элементарно недостаточно.

Никакой дозаправки без ремонта

Дело не только в повышенном расходе фреона, что непременно влечёт дополнительные траты. Работа с низким давлением в системе приведёт к повышенному износу компрессора, как следствие, его внеплановому ремонту.

Дурной запах при включении кондиционера.

Запах прелости при включении кондиционера, очень часто преследует автовладельцев. Что это? Микроорганизмы, плесень и грибки, которые поселяются на испарителе – они источники неприятного запаха и что самое страшное, так это то, что они вызывают всевозможные болезни, при вдыхании такого охлаждённого воздуха. Что делать? Не реже одного раза в год, а лучше 2-3, необходимо делать дезинфекцию испарителя кондиционера. Эта процедура занимает 30-40 мин, при её проведении используется обеззараживающий газ. На некоторых СТО в Минске, эта услуга выполняется независимо от того, есть неприятный запах или нет. Образование плесени, лучше предупредить, чем бороться с ней. В особо тяжёлых случаях, следует заменить испаритель.

Включайте автокондиционер только с закрытыми окнами

В противном случае на компрессор приходится повышенная нагрузка, негативно сказывающаяся на его ресурсе. Даже щёлочку «на 5 минут, чтобы покурить» не оставляйте. Выключите автокондиционер, а когда закроете окно, включите его снова.

Посторонние шумы при работе

Вне зависимости от интенсивности работы или температуры за бортом. Их нет. В противном случае может потребоваться ремонт отдельных узлов или даже замена целиком.

Плановая диагностика

Ни в коем случае не стоит ею пренебрегать, даже если автокондиционер исправно работает, никаких признаков неисправности не подаёт. Всего полчаса времени, и эффективность работы увеличивается на 10-15%. А это меньший расход топлива, лучшая динамика, приемистость.

Если незапланированное посещение специализированного сервисного центра плюс дополнительные траты никак не входят в ваши планы, выполнять их необходимо неукоснительно. Тогда прослужит кондиционер автомобиля бесконечно долго, радуя своим прохладным, чистым воздухом.

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