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Как отсрочить ремонт автокондиционера. 10 лайфхаков от специалистов
10.02.2020 11:40 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Ремонт автокондиционера – как его избежать?
Эффективная климатическая система, обеспечивающая живительной прохладой даже в самое жаркое лето, давно стала такой же неотъемлемой частью, как электропакет или гидроусилитель руля. Без хорошего кондиционера сегодня автомобиль – не автомобиль.
Сегодня, мы дадим 10 полезных советов, следуя которым можно отсрочить
ТОП-10 наиболее важных рекомендаций
Их соблюдение –способ избежать ремонта автокондиционера. Но от того, насколько чётко будете соблюдать эти рекомендации, зависит, как скоро ему потребуется ремонт. И нужен ли он будет вообще.
Радиаторы
Не только радиатор кондиционера автомобиля, но и радиатор системы охлаждения двигателя: между ними скапливается пыль, грязь, реагенты, мешающие нормальной работе.
Их очистка – это простое правило:
Салонный фильтр
Его стоит менять каждые 10.000 километров пробега, 2-3 раза в год, как при эксплуатации в городе, так и за его пределами.
Правильно его используйте
Непременно выключайте его не в конце поездки, когда поворачиваете ключ зажигания, а за несколько минут ДО этого. И всё, о ремонте можете забыть надолго.
Нет агрессивной химии
Совсем. Её боятся как соты радиатора, так и все шланги-патрубки автокондиционера.
Зимние пуски
Об их необходимости забывают все без исключения владельцы автомобилей с кондиционером. И действительно, а зачем? Многие окна не опускают месяцами, а тут – охлаждение салона.
Вот только если этого не делать, уже после одного сезона может потребоваться ремонт, стоимость которого будет измеряться суммой со множеством нулей. Поэтому:
Дыхание «полной грудью»
Дополнительные защитные сетки на фальш-радиаторной решётке, тюнинговые модели, всевозможные комплекты: подбирать нужно с особой внимательностью. В противном случае набегающего потока воздуха будет элементарно недостаточно.
Никакой дозаправки без ремонта
Дело не только в повышенном расходе фреона, что непременно влечёт дополнительные траты. Работа с низким давлением в системе приведёт к повышенному износу компрессора, как следствие, его внеплановому ремонту.
Дурной запах при включении кондиционера.
Запах прелости при включении кондиционера, очень часто преследует автовладельцев. Что это? Микроорганизмы, плесень и грибки, которые поселяются на испарителе – они источники неприятного запаха и что самое страшное, так это то, что они вызывают всевозможные болезни, при вдыхании такого охлаждённого воздуха. Что делать? Не реже одного раза в год, а лучше 2-3, необходимо делать дезинфекцию испарителя кондиционера. Эта процедура занимает 30-40 мин, при её проведении используется обеззараживающий газ. На некоторых СТО в Минске, эта услуга выполняется независимо от того, есть неприятный запах или нет. Образование плесени, лучше предупредить, чем бороться с ней. В особо тяжёлых случаях, следует заменить испаритель.
Включайте автокондиционер только с закрытыми окнами
В противном случае на компрессор приходится повышенная нагрузка, негативно сказывающаяся на его ресурсе. Даже щёлочку «на 5 минут, чтобы покурить» не оставляйте. Выключите автокондиционер, а когда закроете окно, включите его снова.
Посторонние шумы при работе
Вне зависимости от интенсивности работы или температуры за бортом. Их нет. В противном случае может потребоваться ремонт отдельных узлов или даже замена целиком.
Плановая диагностика
Ни в коем случае не стоит ею пренебрегать, даже если автокондиционер исправно работает, никаких признаков неисправности не подаёт. Всего полчаса времени, и эффективность работы увеличивается на 10-15%. А это меньший расход топлива, лучшая динамика, приемистость.
Если незапланированное посещение специализированного сервисного центра плюс дополнительные траты никак не входят в ваши планы, выполнять их необходимо неукоснительно. Тогда прослужит кондиционер автомобиля бесконечно долго, радуя своим прохладным, чистым воздухом.
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От того, насколько чётко будете соблюдать эти рекомендации, зависит, как скоро ему потребуется ремонт. И нужен ли он будет вообще.
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