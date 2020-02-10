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"Белнефтехим" продолжает переговоры с компаниями Казахстана по поставкам нефти
10.02.2020 11:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Концерн "Белнефтехим" продолжает вести переговоры с компаниями Казахстана по поставкам нефти, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Белнефтехима".
"В Казахстане состоялись предметные переговоры о поставках нефти, были проведены встречи с представителями министерства энергетики Казахстана и отраслевыми компаниями. В настоящий момент мы продолжаем переговоры с компаниями, которые могут стать для нас потенциальными поставщиками нефти, обсуждаем с ними объемы и логистику поставок, определяемся с форматом сотрудничества в этом направлении", - отметили в пресс-службе.
Что касается самого соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов с Казахстаном, то, по информации концерна, для его подписания требуется проведение ряда административных процедур со стороны Казахстана. "Когда точно соглашение будет подписано, сложно сказать, необходима еще его ратификация казахстанской стороной. Там свои правила", - пояснили в пресс-службе.
Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым уполномочил
Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко сообщал, что Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана. По его словам, соглашение по поставкам в Беларусь казахстанских нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности, остались в основном административные процедуры.
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Концерн "Белнефтехим" продолжает вести переговоры с компаниями Казахстана по поставкам нефти, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Белнефтехима". "В...
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