ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Белнефтехим" продолжает переговоры с компаниями Казахстана по поставкам нефти

10.02.2020 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Концерн "Белнефтехим" продолжает вести переговоры с компаниями Казахстана по поставкам нефти, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Белнефтехима".

"Белнефтехим" продолжает переговоры с компаниями Казахстана по поставкам нефти

"В Казахстане состоялись предметные переговоры о поставках нефти, были проведены встречи с представителями министерства энергетики Казахстана и отраслевыми компаниями. В настоящий момент мы продолжаем переговоры с компаниями, которые могут стать для нас потенциальными поставщиками нефти, обсуждаем с ними объемы и логистику поставок, определяемся с форматом сотрудничества в этом направлении", - отметили в пресс-службе.

Что касается самого соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов с Казахстаном, то, по информации концерна, для его подписания требуется проведение ряда административных процедур со стороны Казахстана. "Когда точно соглашение будет подписано, сложно сказать, необходима еще его ратификация казахстанской стороной. Там свои правила", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь. Ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь. Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита главы белорусского государства в Казахстан.

Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко сообщал, что Беларусь заинтересована в беспошлинных поставках нефти из Казахстана. По его словам, соглашение по поставкам в Беларусь казахстанских нефти и нефтепродуктов находится в высокой степени готовности, остались в основном административные процедуры.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Концерн "Белнефтехим" продолжает вести переговоры с компаниями Казахстана по поставкам нефти, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Белнефтехима". "В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как отсрочить ремонт автокондиционера. 10 лайфхаков от специалистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика