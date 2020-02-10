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Беларусь будет покупать нефть по мировым ценам

10.02.2020 11:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь будет покупать нефть по мировым ценам
CGP Grey / Commons.wikimedia.org

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.

«Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке. Кстати, этого же в течение всех переговоров неоднократно требовали наш Президент, белорусская сторона. Что Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже», - слова Крутого приводит БЕЛТА.

По его словам, российский лидер согласился с этим подходом.

«Более того, он пообещал, что российское правительство окажет всяческое содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями. Чтобы поставки нефти на белорусские НПЗ были именно на таких условиях, о которых я сказал выше». 

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Первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой прокомментировал итоги переговоров на высшем уровне в Сочи.
 
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