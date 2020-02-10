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«Мы реализуем социальный международный проект». Игорь Бузовский о книжной выставке-ярмарке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прочитана последняя страница семнадцатого международного книжного салона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне в Минске подвели итоги национального конкурса «Искусство книги». А сама выставка стала культурным явлением в мире книг. Почетный гость – Россия, центральный экспонент – США. Польша, Турция, Азербайджан – всего три десятка стран представили свою литературу в Минске. В выигрыше белорусский читатель. Здесь именитые авторы и самые известные издатели.
Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
Литературный саммит – это еще и площадка для открытия новых талантов. Здесь же наградили победителей конкурса «Першацвет». Международный салон позволяет расцвести в том числе и национальной литературе. Бороться приходится не только с ширпотребом, спрятанным за кричащими обложками. Читатель превращается в зрителя видеохостинга, а даже качественная литература в бизнес.
Леонид Дранько-Майсюк, поэт:
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Новости Беларуси. Прочитана последняя страница семнадцатого международного книжного салона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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