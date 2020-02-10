ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы реализуем социальный международный проект». Игорь Бузовский о книжной выставке-ярмарке

10.02.2020 11:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прочитана последняя страница семнадцатого международного книжного салона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Мы реализуем социальный международный проект». Игорь Бузовский о книжной выставке-ярмарке

Накануне в Минске подвели итоги национального конкурса «Искусство книги». А сама выставка стала культурным явлением в мире книг. Почетный гость – Россия, центральный экспонент – США. Польша, Турция, Азербайджан – всего три десятка стран представили свою литературу в Минске. В выигрыше белорусский читатель. Здесь именитые авторы и самые известные издатели.  

«Мы реализуем социальный международный проект». Игорь Бузовский о книжной выставке-ярмарке

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
Порядка 30 стран-участниц. Для самых масштабных выставок постсоветского пространства это очень большая цифра. Только на самой площадке более 500 мероприятий. Это тоже результат, который говорит, что мы реализуем социальный международный проект.

«Мы реализуем социальный международный проект». Игорь Бузовский о книжной выставке-ярмарке

Литературный саммит – это еще и площадка для открытия новых талантов. Здесь же наградили победителей конкурса «Першацвет». Международный салон позволяет расцвести в том числе и национальной литературе. Бороться приходится не только с ширпотребом, спрятанным за кричащими обложками. Читатель превращается в зрителя видеохостинга, а даже качественная литература в бизнес.    

«Мы реализуем социальный международный проект». Игорь Бузовский о книжной выставке-ярмарке

«Мы реализуем социальный международный проект». Игорь Бузовский о книжной выставке-ярмарке

Леонид Дранько-Майсюк, поэт:
Гэта і паэтычны, і кніжны, і камерцыйны праект. Гэта добра. Жыццё сення дастаткова складанае. Паэзія сама па сабе, кніга сама па сабе без камерцыі існаваць не можа. Трэба вучыцца новым умовам існавання.

«Мы реализуем социальный международный проект». Игорь Бузовский о книжной выставке-ярмарке

Люди в материале: Игорь Бузовский, Леонид Дранько-Майсюк
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Прочитана последняя страница семнадцатого международного книжного салона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
 
Новости дня
Новости разные
 
Экономика ни при чем. Что мешает росту белорусского ВВП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика