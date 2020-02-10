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Футболист «Лиона» забил автогол мощным ударом под перекладину

10.02.2020 12:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Французский защитник «Лиона» Фернанду Маркал забил впечатляющий автогол в матче своей команды против «Пари Сен-Жермен».

При счете 2:0 в пользу «ПСЖ» Маркал с линии вратарской пробил под перекладину собственных ворот. При этом у бразильца было достаточно возможностей вынести мяч на угловой или в аут.

Маркала заменили на 55-й минуте при счете 3:0. Игра завершилась с результатом 4:2.

 
 
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Французский защитник «Лиона» Фернанду Маркал забил впечатляющий автогол в матче своей команды против «Пари Сен-Жермен».
 
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