Футболист «Лиона» забил автогол мощным ударом под перекладину

Источник материала: Tut.by

Французский защитник «Лиона» Фернанду Маркал забил впечатляющий автогол в матче своей команды против «Пари Сен-Жермен».

При счете 2:0 в пользу «ПСЖ» Маркал с линии вратарской пробил под перекладину собственных ворот. При этом у бразильца было достаточно возможностей вынести мяч на угловой или в аут.

Маркала заменили на 55-й минуте при счете 3:0. Игра завершилась с результатом 4:2.