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Работники РОЧС провели мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности

10.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности объектов УО «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж».

В ходе проведения мониторинга  было установлено, что руководством  учреждения не на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности на объекте. Здания и сооружения не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения  согласно норм положенности, в здании общежития №2 система оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии, сигнал от системы пожарной сигнализации не выведен на региональный пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС.

Проведен мониторинг ООО «ТехноТЭП плюс» (руководитель — Гуди Я.Я.) в части качества технического обслуживания  и ремонта системы пожарной сигнализации и системы оповещения УО «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж». Было установлено, что не обеспечено проведение технического обслуживания систем пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в соответствии с регламентом, не качественно ведутся журналы, на низком уровне осуществляется контроль качества технического обслуживания установок пожарной автоматики.

Руководителям вручены предписания об устранении нарушений и установлены сроки выполнения.

По информации Буда-Кошелевского РОЧС

 
 
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Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности объектов...
 
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