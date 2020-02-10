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Как жители Горок воспринимают новые мусорные контейнеры?
10.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Недавно во дворе дома №30А на улице Вокзальной
— На каждом баке написано, для каких он отходов, — объясняет начальник участка ЖКХ. — Несложно ведь пакет со смешанным мусором опустить в нужный контейнер, а не в пластик или бумагу.
Для сбора коммунальных отходов в Горках установлены 120 контейнеров для раздельного сбора и 29 таких же на селе. Всего — 471 контейнер, в том числе 322 для смешанных отходов и 18 для крупногабаритных.
Александр Головач рассказал, что в последние годы процент извлечения вторичных материальных ресурсов из отходов сокращается. В прошлом году он составил около 10%. Это не только потому, что люди стали больше сортировать свой мусор.
«Ни для кого не секрет, что некоторые граждане выбирают из контейнеров «Коммунальника» стекло и бумагу и сдают за деньги в приемные пункты»
Для раздельного сбора отходов по району на специальных площадках установлены контейнеры для ВМР. Есть два приемных заготовительных пункта — один из них передвижной.
Работает станция сортировки твердых коммунальных отходов в деревне Славики. Все отходы из контейнеров мусоровозы привозят сначала на сортировку. Из них извлекают вторичные ресурсы по видам. Все остальное вывозится на городской полигон ТКО «Черничный» для захоронения.
В Славиках также есть стационарный пункт приема стекла, пластика, бумаги — для последующей переработки. Здесь принимают бытовую технику и электронику.
Галина Кожевникова
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Недавно во дворе дома №30А на улице Вокзальной появилась площадка с заглубленными контейнерами для сбора мусора. «Это самый современный способ сбора и хранения...
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