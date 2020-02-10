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Как жители Горок воспринимают новые мусорные контейнеры?

10.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Недавно во дворе дома №30А на улице Вокзальной появилась площадка с заглубленными контейнерами для сбора мусора. «Это самый современный способ сбора и хранения отходов», — считает начальник участка ЖКХ «Коммунальника» Александр Головач. — Главное, чтобы наши жители ответственно воспринимали такие новшества». Однако некоторые горожане все равно  бросают в новые контейнеры смешанные отходы. Порой даже специально.

 

Как жители Горок воспринимают новые мусорные контейнеры?

Такие заглубленные контейнеры планируют установить в других микрорайонах города. Преимущества такой технологии, по мнению Головача, это чистота мусоросборочных площадок, отсутствие неприятных запахов, малая занимаемая площадь, плотно закрывающаяся крышка и долговечность использования. Фото Михаила Левцова

 

На каждом баке написано, для каких он отходов, — объясняет начальник участка ЖКХ. — Несложно ведь пакет со смешанным мусором опустить в нужный контейнер, а не в пластик или бумагу.

Для сбора коммунальных отходов в Горках установлены 120 контейнеров для раздельного сбора и 29 таких же на селе. Всего — 471 контейнер, в том числе 322 для смешанных отходов и 18 для крупногабаритных.

Александр Головач рассказал, что в последние годы процент извлечения вторичных материальных ресурсов из отходов сокращается. В прошлом году он составил около 10%. Это не только потому, что люди стали больше сортировать свой мусор.

 

«Ни для кого не секрет, что некоторые граждане выбирают из контейнеров «Коммунальника» стекло и бумагу и сдают за деньги в приемные пункты»

 

 

Как жители Горок воспринимают новые мусорные контейнеры?
Начальник участка ЖКХ УКПП «Коммунальник» Александр Головач: «Жильцы многоэтажных домов должны оценить все преимущества сбора коммунальных отходов в заглубленные контейнеры. Это один из способов улучшить эстетическое и санитарное состояние города, а также снизить экологическую нагрузку на окружающую среду». Фото Михаила Левцова

 

Для раздельного сбора отходов по району на специальных площадках установлены контейнеры для ВМР. Есть два приемных заготовительных пунк­та — один из них передвижной.

Работает станция сор­тировки твердых коммунальных отходов в деревне Славики. Все отходы из контейнеров мусоровозы привозят сначала на сортировку. Из них извлекают вторичные ресурсы по видам. Все остальное вывозится на городской полигон ТКО «Черничный» для захоронения.

В Славиках также есть стационарный пункт приема стекла, пластика, бумаги — для последующей переработки. Здесь принимают бытовую технику и электронику.

 

Галина Кожевникова


 
 
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  Недавно во дворе дома №30А на улице Вокзальной появилась площадка с заглубленными контейнерами для сбора мусора. «Это самый современный способ сбора и хранения...
 
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