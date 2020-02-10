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Александр Карлюкевич: клевете и лжи необходимо противопоставить объективную и правдивую журналистику

10.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Карлюкевич: клевете и лжи необходимо противопоставить объективную и правдивую журналистику

Клевете и лжи необходимо противопоставить объективную и правдивую журналистику, заявил министр информации Александр Карлюкевич на заседании итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

«Главное, что мы можем и должны противопоставить клевете и лжи объективную, правдивую журналистику. Это базис информационной безопасности страны», — подчеркнул министр.

Александр Карлюкевич: клевете и лжи необходимо противопоставить объективную и правдивую журналистику

В 2019 году контрпропагандистская работа по материалам деструктивных СМИ была усилена. В эфире телеканала» Беларусь 1″ центральной площадкой для развенчания и опровержения фейковых новостей стала программа «Клуб редакторов», на телеканале ОНТ запустили проект «Антифейк». Министр отметил активную работу БЕЛТА, газеты «СБ. Беларусь сегодня».

Кроме того, в Беларуси принимались решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам, размещающим ненадлежащую рекламу, информацию о реализации наркотиков, пропагандирующим порнографию, насилие, публикующим экстремистские материалы.

https://www.belta.by/

 
Теги: Новости
 
 
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Клевете и лжи необходимо противопоставить объективную и правдивую журналистику, заявил министр информации Александр Карлюкевич на заседании итоговой коллегии...
 
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