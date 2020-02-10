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Беларусь признала долг Чехии почти в $2 млн

10.02.2020 15:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь признала задолженность перед Чехией за 1991-1992 годы и согласилась выплатить её

Текст соответствующего соглашения опубликовало Министерство иностранных дел Чехии. Документ вступил в силу 6 февраля 2020 года.

Официальный Минск признал задолженность в 1,79 миллиона долларов за поставки товаров из Чехословацкой Федеративной Республики в Беларусь в начале 1990-х.

Белорусский долг будет исчисляться с оплаты за аренду здания посольства Чехии в Минске.

В рамках выплаты задолженности Чехия, согласно документу, вправе выкупить здание и земельный участок для своего посольства в Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь признала задолженность перед Чехией за 1991-1992 годы и согласилась выплатить её
 
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