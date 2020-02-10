Беларусь признала долг Чехии почти в $2 млн

опубликовало Министерство иностранных дел Чехии. Документ вступил в силу 6 февраля 2020 года. Текст соответствующего соглашенияМинистерство иностранных дел Чехии. Документ вступил в силу 6 февраля 2020 года.





Официальный Минск признал задолженность в 1,79 миллиона долларов за поставки товаров из Чехословацкой Федеративной Республики в Беларусь в начале 1990-х.





Белорусский долг будет исчисляться с оплаты за аренду здания посольства Чехии в Минске.





В рамках выплаты задолженности Чехия, согласно документу, вправе выкупить здание и земельный участок для своего посольства в Беларуси.