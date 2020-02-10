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Беларусь признала долг Чехии почти в $2 млн
Источник материала: Партизан
Беларусь признала задолженность перед Чехией за 1991-1992 годы и согласилась выплатить её
Текст соответствующего соглашения
Официальный Минск признал задолженность в 1,79 миллиона долларов за поставки товаров из Чехословацкой Федеративной Республики в Беларусь в начале 1990-х.
Белорусский долг будет исчисляться с оплаты за аренду здания посольства Чехии в Минске.
В рамках выплаты задолженности Чехия, согласно документу, вправе выкупить здание и земельный участок для своего посольства в Беларуси.
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Беларусь признала задолженность перед Чехией за 1991-1992 годы и согласилась выплатить её
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