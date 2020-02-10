Многоэтажка со детсадом и дома-«паруса». Где в этом году в Бресте будут строить новые дома и кварталы

Источник материала: Tut.by

В 2020 году в Бресте будет построено 212 тысяч квадратных метров жилья, сообщает «Вечерний Брест» со ссылкой на зампредседателя Брестского горисполкома Николая Якубовского.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Как и в предыдущие годы, особое внимание уделяет многодетным семьям — для них построят 15 многоквартирных домов с господдержкой. В прошлом году в городе получили жилье 770 многодетных семей, а в этом году — еще не менее 600. Напомним, многодетные семьи, которые обратились в администрацию и зарегистрированы как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в течение года должны быть включены в состав строящегося жилья.

Темпы строительства позволят построить квартиры для практически всех многодетных семей в Ленинском районе. Больше их в Московском районе, но и там ситуация скоро разрешится. Сложнее всего с «трешками» и 4-комнатными квартирами. Специфика панельного дома «Брестжилстроя» такова, что там ограниченное количество таких квартир. На них пока в Московском районе есть очередь, но за этот год и она сократится.

В прошлом году более 70 квартир построили семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Теперь они также в приоритете.

Где будут строить?

Дома с господдержкой строятся в микрорайоне ЮЗМР-5. Заказчиком строительства таких домов выступает городской УКС, подрядчиком — «Брестжилстрой». Дома панельные, за исключением трех кирпичных на первой линии улицы Махновича.

Впервые в 2020 году на 1−2-комнатные квартиры в домах в микрорайоне ЮЗМР-5, которые строятся с госсподдержкой, смогут получить направление горожане из общей очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях районов. Сечас таких почти 28 тысяч семей.

— Новые микрорайоны формируются с комфортной средой для жителей — безопасные, с дворами без машин, — рассказал Николай Якубовский. — Само собой разумеющееся — велопарковки, которые закрываются на замок. Дома без мусоропроводов, выделенные контейнерные площадки для мусора органично вписываются в застройку микрорайона.

На улице Колесника «Брестжилстрой» возведет жилой дом с пристроенным детским садом, а на улице Героев Обороны Брестской Крепости, в районе бывшей промбазы 8-го треста в районе Западного обхода, продолжит строительство долевых домов.

В границах улиц Халтурина-Гоголя-Папанина «Полесьежилстрой» завершает формирование нового жилого квартала. В этом году введут в эксплуатацию 2 жилых дома. Третья очередь строительства квартала на территории бывшего военного городка, получившего название «Интендантский», будет вестись напротив детской областной больницы.

На улице Махновича СООО «Демарш» сдаст две 14-этажные высотки. Вместе с тремя построенными ранее они сформируют линию жилых домов за отелем «Хилтон» в одной с ним стилистике.

На Адамковской «Будаўнічы рай» построит еще один панельный дом — рядом с тем, который сдали в конце 2019 года. На Суворова планируется ввод в эксплуатацию двух домов, которые построит «Белпрок Cтрой Груп».

На Дубровской появится еще один дом для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это будет девятый в городе дом семейного типа.

Где еще не строили

Начинается освоение жилого квартала вдоль улицы Лейтенанта Рябцева. Он разместится на 70 га, к существующей застройке района добавится 140 тысяч квадратных метров жилплощади. В этом году «Брестжилстрой» приступит к строительству на базе бывших военных городков двух панельных домов.

На первой линии вдоль Гребного канала «Полесьежилстрой» планирует построить группу современных жилых домов, стилизованных под «паруса».

«Продом» начнет строительство жилого многоквартирного дома на Набережной. Как и площадка в районе Гребного канала, участок с правом проектирования и строительства жилья куплен организацией с аукциона.

Новый застройщик

Кобринская фирма «Ремсантехстрой» впервые составила конкуренцию традиционным застройщикам. В 2013 году она приобрела с аукциона участок на улице Дубровской с домами под снос и переселением жильцов. Будет построен новый панельный дом в комплексе с двумя уже существующими домами для детей-сирот и единым благоустройством.

— Свободных площадок для строительства коммерческого жилья в Бресте практически не осталось, — сообщил Николай Якубовский, — В «резерве» у нас территория на улице Лейтенанта Рябцева, освоение которой завершится в 2022 году, и ЮЗМР-5 (в 2021 г.). Разрабатывается также проект застройки микрорайона ЮЗМР-1. Здесь будут строиться дома с господдержкой, а также коммерческие (первая линия застройки). В связи с тем, что по генплану город не расширил границы, коммерческое жилье будут строить в местах, где предусмотрен снос домов и сооружений. Такие участки с правом проектирования реализуются на торгах. Безусловно, это отразится на цене «квадрата» жилплощади, так как в нее включаются расходы организаций, связанные со сносом строений и расселением людей.