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Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 11-13 февраля

10.02.2020 17:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 11-13 февраля
Фото из открытых источников

Первое мероприятие пройдет в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр.Любимова, 14). Со своими предложениями трудоустройства соискателей ознакомят представители КУП "Минскхлебпром", ООО "ПрофРезервГрупп", Центральный (г. Минска) отдел Департамента охраны МВД Беларуси.

На следующий день в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69) вакансии предложат Минская дистанция электроснабжения УП "Минское отделение Белорусской железной дороги", ООО "ПрофРезервГрупп", Центральный (г. Минска) отдел Департамента охраны МВД Беларуси.

Мини-ярмарка в отделе обслуживания граждан №3 (ул.Щербакова, 32) состоится 13 февраля с участием филиала "Минский завод технологических металлоконструкций" ОАО "Промтехмонтаж", КУП "Минскхлебпром", ООО "ПрофРезервГрупп", ОАО "МАЗ" - управляющей компании холдинга "БЕЛАВТОМАЗ".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Претенденты на рабочие места смогут пообщаться с потенциальным нанимателем, ознакомиться с информацией о предприятии, вакансиях, условиях труда и оплаты.

 
Теги: Минск
 
 
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Безработных минчан приглашают на мини-ярмарки вакансий 11-13 февраля, сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
 
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