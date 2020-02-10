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Канал поставки героина на территорию Евросоюза пресекли в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Канал поставки афганского героина на территорию Евросоюза пресекли в Беларуси. Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД озвучили подробности спецоперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Героин шел транзитом через нашу страну и предназначался для конкретных потребителей.
Александр Высоцкий, начальник отдела ГУНиПТЛ МВД Беларуси:
Среди задержанных – судья международного класса по боксу. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. Канал поставки афганского героина на территорию Евросоюза пресекли в Беларуси. Сотрудники главного управления по наркоконтролю и...
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