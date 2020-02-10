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Канал поставки героина на территорию Евросоюза пресекли в Беларуси

10.02.2020 17:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Канал поставки афганского героина на территорию Евросоюза пресекли в Беларуси. Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД озвучили подробности спецоперации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Канал поставки героина на территорию Евросоюза пресекли в Беларуси

Героин шел транзитом через нашу страну и предназначался для конкретных потребителей.

Канал поставки героина на территорию Евросоюза пресекли в Беларуси

Канал поставки героина на территорию Евросоюза пресекли в Беларуси

Александр Высоцкий, начальник отдела ГУНиПТЛ МВД Беларуси:
Вечером 7 февраля были задержаны два иностранных гражданина в возрасте 50 лет, которые намеревались поставить на территорию Европейского Союза, а именно в Германию, партию наркотического средства – героина. В ходе досмотровых мероприятий было обнаружено более 6 килограммов этого наркотика. Преступники прятали наркотик в порогах своего автомобиля. Использование инспекционно-досмотрового комплекса позволило обнаружить это место сокрытия, этот тайник и изъять партию наркотиков. 

Канал поставки героина на территорию Евросоюза пресекли в Беларуси

Среди задержанных – судья международного класса по боксу. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. 

Люди в материале: Александр Высоцкий
 
 
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Новости Беларуси. Канал поставки афганского героина на территорию Евросоюза пресекли в Беларуси. Сотрудники главного управления по наркоконтролю и...
 
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