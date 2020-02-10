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Washington Post: Россия хотела поглотить Беларусь, но теперь между ними стоят США
Источник материала: Партизан
Лукашенко не нужно союзное государство с Москвой, его интересуют только российские деньги и ресурсы.
Andrei Stasevich/AP
В декабре 1999 года, когда Борис Ельцин был слабым и терял власть, амбициозный сосед в Беларуси Александр Лукашенко согласился объединить свою страну с Россией. Через неделю после того российский президент ушел в отставку. И аналитики говорят, что тогда Лукашенко думал, что он сможет возглавить новую страну на краю Европы.
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Но прогресс в объединении с Россией зашел в тупик. Отношения между странами скатились до острого противостояния в декабре, когда Москва и Минск не смогли договориться о цене российской нефти для Беларуси. Россия перекрыла поставки на несколько дней, заставляя белорусскую сторону искать другие источники сырья.
Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи в пятницу, чтобы попытаться найти выход из ситуации. Президенты сделали перерыв на хоккейный матч, чтобы затем возобновить разговор в субботу.
На фоне ухудшения российско-белорусских отношений администрация Дональда Трампа разозлила Кремль восстановлением контактов с Минском, ища способ вывести его из российской орбиты. США объявили о намерении восстановить дипломатические отношения, которые были разорваны в 2008 году. Госсекретарь Майк Помпео посетил Беларусь на прошлой неделе, предлагая ей поставки нефти по «конкурентной цене», которые удовлетворят белорусские потребности на 100%. Хотя американскую нефть придется транспортировать кораблями и железной дорогой. Поэтому ее поставки будут стоить дороже, чем через российские трубопроводы.
Лукашенко также проявил благосклонность к другим влиятельным странам включая Китай.
«Времена, когда они кричали, что Лукашенко захватит шапку Мономаха, уже прошли», - сказал белорусский президент.
В 1999 году Минск и Москва по-разному представляли себе новый союз. Для Лукашенко это была платформа для его амбиций. А когда они не оправдались, он рассматривал это как способ получить дешевую нефть, которую Беларусь перерабатывает и экспортирует.
Россия – крупнейший рынок для белорусских производителей. На нее приходилось более 40% белорусского экспорта в первой половине этого года. Об этом свидетельствуют данные МИД Беларуси.
В конце 1999 года после того, как в марте членами НАТО стали Чехия, Венгрия и Польша, Москва испытывала унижение и рассматривала союз с Беларусью как шанс дать ответ.
План создания единой валюты, общего парламента, судебной системы и других институтов был нужен России для того, чтобы фактически поглотить своего меньшего соседа со стратегическим расположением. Этот план так и не удалось воплотить.
Но Лукашенко получил выгоду в форме субсидий на российские газ и нефть на миллиарды долларов. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что энергетические уступки Москвы обходятся более чем в 2 миллиарда долларов ежегодно.
А потом в 2014 году Россия аннексировала Крым и вторглась на украинский Донбасс. Российская война против Украины продолжается до сих пор. Это шокировало Лукашенко и изменило всю игру.
«Для Лукашенко это был момент осознания, что Россия может использовать военную силу против соседей, даже против ближайших славянских стран. И это напугало его», - считает независимый белорусский политический аналитик Артем Шрайбман. «Мы видим его усилия разморозить отношения с Западом после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе», - добавил он.
В прошлом году Россия возобновила работу над соглашением о союзе с Беларусью, вероятно, рассматривая это как способ продлить правление Путина после 2024 года. Российский президент мог бы возглавить новое образование с совершенно новой конституцией. Белорусы вышли на улицы в декабре в знак протеста, осуждая «аннексию» и российские планы превратить их страну в новый Крым.
Теперь Россия требует, чтобы Беларусь платила больше за нефть. В Москве угрожают, что к 2024 году Минск должен будет перейти на расчеты по мировым ценам. Это ударит по белорусской экономике и может нанести политический вред Лукашенко.
«Простите меня на слове, но они нагнули нас углеводородами, а всем безразлично. Они наплевали на союзное государство. И он хорошо об этом знает», - сказал разъяренный Лукашенко 24 января, имея в виду Путина. «А мы дрожим, боимся защитить нашу страну», - добавил он.
Это может быть популистская риторика, поскольку Лукашенко предстоят выборы в августе. Если он победит, то станет президентом уже в шестой раз. Но у него не много карт в игре против России.
«Не думаю, что он сможет успешно продавать то, что он всегда продавал России, а именно свою лояльность, геополитический союз и статус последнего российского союзника», - сказал Шрайбман.
«Нет никакой интеграции. Не существует объединенной таможенной службы, так же как и свободы передвижения товаров и работников», - отметил политический аналитик из Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. «Лукашенко не нужен союз. Ему нужны деньги и ресурсы из России», - добавил эксперт.
Он сомневается, что США будут ежегодно давать миллиарды долларов субсидий Беларуси «только потому, что он Лукашенко».
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Лукашенко не нужно союзное государство с Москвой, его интересуют только российские деньги и ресурсы.
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