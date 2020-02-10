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В Минске наградили мужчин, оказавших помощь в задержании правонарушителей

10.02.2020 20:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске наградили мужчин, оказавших помощь в задержании правонарушителей
АиФ

Как сообщила «АиФ» старший инспектор по АиП ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория ЦАРУК, в РУВД наградили минчан, которые оказали помощь сотрудникам в задержании правонарушителей.

В частности, в январе 2020 года на улице Володько в Минске внимание водителя автомобиля «Пежо» Романа Васильевича привлек автомобиль «Фиат», который при движении по городу, неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения, создавал реальную опасность для других участников дорожного движения.

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Подъехав к перекрестку ул.Жуковского – ул.Могилевская Роман Васильевич заблокировал проезд данному водителю и удерживал его до прибытия сотрудников Госавтоинспекции. По внешним признакам было очевидно, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования – 3 промилле алкоголя.

Позже стало известно, что указанный водитель совершил наезд на припаркованный на дворовой территории автомобиль «Ниссан» и покинул место дорожно-транспортного происшествия. Также водитель автомобиля «Фиат» не имел права управления транспортными средствами. В отношении него были составлены административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за иные нарушения правил дорожного движения.

Еще один инцидент произошел утром 3 февраля 2020 года. На остановке общественного транспорта неизвестный пытался ограбить 69-летнюю женщину. В это время к остановке приближался Александр Васильевич. Нападавший, заметив мужчину, немедленно скрылся. Однако очевидец не растерялся, позвонил по телефону «102» и проследовал за неизвестным мужчиной.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы милиции Октябрьского РУВД г.Минска задержали мужчину и доставили в управление. Тот пояснил милиционерам, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не контролировал свои действия.

«Мы выражаем благодарность неравнодушным гражданам, которые проявив свою гражданскую позицию, оказали содействие сотрудникам милиции в задержании нарушителей и помогли предотвратить наступление более тяжких последствий», – отметил начальник Октябрьского РУВД г. Минска полковник милиции Александр РИДЕЦКИЙ.

 
Теги: Минск
 
 
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