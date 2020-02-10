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Беларусь еще не подписала контракты на поставку нефти взамен российской

10.02.2020 20:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь пока не заключила контракты на поставку в республику нефти из других стран, заявил в интервью агентству «БелТА» первый вице-премьер Дмитрий Крутой. По его словам, альтернативой российской нефти может стать сырье из Казахстана.

 «Президент четко поставил задачу, чтобы правительство абсолютно все направления отрабатывало и не снижало градус этих консультаций. Мы это все продолжаем, в том числе и с Казахстаном»,— сказал господин Крутой, комментируя итоги переговоров по поставкам нефти 7 февраля в Сочи.

Он отметил, что цена российской нефти для Беларуси в настоящее время составляет 83% от мировой (на размер пошлины). В 2020 году контракт может быть заключен на тех же условиях, а когда в России завершится налоговый маневр, скидка не сохранится. По словам господина Крутого, Беларусь рассчитывает в ближайшие дни начать консультации с компаниями из России о поставках нефти в республику в марте.

«С 15 по 23 февраля "Транснефть" будет принимать заявки на мартовский транзит, и вот это по сути окно, на горизонте которого мы должны достичь договоренности, чтобы они (компании-поставщики) обратились с соответствующими заявками в Министерство энергетики России, а Минэнерго уже дало "Транснефти" указания "пустить в трубу"»,— сказал белорусский вице-премьер.
 
 
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Беларусь пока не заключила контракты на поставку в республику нефти из других стран, заявил в интервью агентству «БелТА» первый вице-премьер Дмитрий Крутой. По...
 
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