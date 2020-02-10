В январе огурцы подорожали почти на 26%, виноград – на 19%

Источник материала: Аргументы и факты

Национальный статистический комитет опубликовал данные об изменении цен на товары и услуги в январе 2020 года. По информации ведомства, из продовольственных товаров больше всего подорожали огурцы – почти на 26%.

Виноград поднялся в цене почти на 19%, свежие помидоры – на 15,46%. В целом овощи подорожали на 12,61%, фрукты – на 3,84%. Среди круп заметнее остальных подорожал шлифованный рис (на 4,1%). На 6,53% подорожали рыбные деликатесные консервы, мягкие сыры – на 3,11%.

При этом подешевела пшенная крупа (на 5,65%), белокочанная капуста (на 4,13%), бананы (на 1,65%). Свинина (кроме бескостного мяса) стала дешевле на 1,46%.

Обеды в столовой стали дороже на 1,31%, в ресторане и кафе – на 0,89%, фастфуд – на 0,28%. Табачные изделия поднялись в цене на 4,57%, алкогольные напитки – на 1,16%.

Непродовольственные товары подорожали в целом на 0,74%. Обувь поднялась в цене на 1,04%, текстильные изделия – на 1,09%, электротовары – на 1,02%. Одежда подешевела на 0,2%, мебель – на 0,24%.

Услуги подорожали на 0,62%. Больше всего подорожали правовые услуги (на 5,88%) и услуги общежитий (на 5,77%).

Как ранее сообщал «АиФ», официальная инфляция в Беларуси в январе 2020 года составила 0,9%.