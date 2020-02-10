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Доллар и евро заметно подорожали в феврале. Что происходит на валютном рынке

10.02.2020 20:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С конца января курс доллара и евро заметно подрос. Эксперты отмечают, что валюты обновили максимумы с начала года. Российский рубль под давлением снижения цен на нефть начал падать. FINANCE.TUT.BY спросил у экспертов, что будет с курсом белорусского рубля.


Александра Квиткевич, TUT.BY

На Белорусской валютно-фондовой бирже 10 февраля прошли очередные торги валютами. Доллар подорожал на BYN 0,0085 — до 2,1847 рубля. В последний раз курс доллара был выше этой отметки 16 февраля 2016 года — 2,19 рубля (с учетом деноминации). Для сравнения: 4 января 2019 года тоже был один из пиков укрепления американской валюты, но тогда курс доллара составил 2,1788 рубля, отметку в 2,18 рубля он тогда так и не превысил. Дальше доллар на протяжении 2019 года не поднимался до отметки в 2,17 рубля.

Но в феврале этого года наблюдается заметный рост курса доллара. 6 февраля он превысил отметку в 2,15 рубля, 7 февраля — 2,16 рубля, 8 февраля — 2,17 рубля (речь про официальный курс рубля к доллару, установленный Нацбанком).

«Белорусский рубль может продолжить падать до тех пор, пока у нас не будет нормальных объемов нефти»

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб отмечает, что с начала года выросли все три валюты — доллар, евро и российский рубль.

— И доллар, и евро, и валютная корзина в целом успели обновить максимумы с начала года. То есть белорусский рубль снижается в целом и основная причина то, что, видимо, уже на рынке начало сказываться уменьшение валютной выручки за счет резкого снижения экспорта нефтепродуктов, — поясняет эксперт. — Если же говорить о сегодняшнем дне, когда доллар и евро выросли, а российский рубль упал, то кроме общего снижения белорусского рубля, здесь еще сказался фактор снижения российского рубля к доллару и евро, которое происходило в пятницу.

По словам аналитика, по отношению к российскому рублю доллар вырос до максимумов с начала декабря, поэтому сегодня мы увидели рост доллара и евро и снижение российского.

— Самая большая загадка сейчас, что у нас дальше будет с нефтью. В выходные первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой отрапортовал, что мы договорились покупать нефть у России по мировым ценам. Но это объяснение мало что объясняет, — говорит Вадим Иосуб. — Во-первых, не очень понятно, причем здесь мировые цены, когда у нас поставка шла по формуле мировая цена минус экспортная пошлина плюс премия. Вокруг величины этой премии и шел спор. После последней встречи ясности по этой премии нет. Во-вторых, как минимум должны пройти переговоры с российскими поставщиками нефти. Тут тоже пока результатов нет.

Эксперт считает, что белорусский рубль может продолжить падать до тех пор, пока у нас не будет нормальных объемов нефти, соответственно и нормальных объемов экспорта продуктов нефтепереработки.

— При всем при этом сейчас падает цена на нефть, что толкает российский рубль вниз. Если российский рубль продолжит снижение к иностранным валютам, то в целом может повторяться сегодняшняя картина, когда доллар с евро будут расти, а российский рубль — умеренно снижаться к белорусскому, — подытожил Вадим Иосуб.

«Все зависит от того, как мы справимся с потерей по предварительным подсчетам 2 миллиардов долларов»

Несмотря на то, что курс доллара и евро заметно подрос, директор компании «ФТМ Брокерс» Александр Сабодин считает, что бежать в обменник и скупать валюту не нужно.

— Я считаю, что паниковать не стоит. Интерес к валюте упал. К примеру, население, насколько я вижу, примерно на 17% продавало и покупало валюты меньше. С начала года увеличили минимальную зарплату, однако интерес все равно меньше, чем был в декабре прошлого года. Движение валютной корзины незначительное. С 31 декабря валютная корзина по отношению к белорусскому рублю выросла на 1,75%, — приводит аргументы Александр Сабодин. — Если бы мы видели сумасшедший интерес, увеличение оборотов в 2 раза и при этом падение курса национальной валюты, тогда стоило бы задуматься.

Эксперт отмечает, что доллар растет не только по отношению к рублю, но и даже к евро. При этом никакой паники эти события не вызывают.

— Если обратить внимание, то же доллар против евро за неделю вырос на 1,3%. Это самая большая по оборотам в мире валютная пара. Ликвиднее ее нет ничего на валютном рынке. Если посмотреть с начала года, доллар еще больше вырос к евро — на 1,9%. Это колоссальные объемы торгов, — говорит Александр Сабодин.

Однако у эксперта есть вопросы по курсу доллара в будущем. Ведь сейчас формируются обстоятельства, которые не известно как разрешатся.

— У нас бюджет на этот год сверстан с дефицитом. Мы накопили излишек, у нас выросли золотовалютные резервы. Поэтому эти деньги пойдут на покрытие дефицита бюджета.

А дальше все зависит от того, как мы справимся с потерей по предварительным подсчетам 2 миллиардов долларов, за счет налогового маневра России — того, что нам скидку не дали, которую мы хотели. Сможем ли мы их компенсировать это за счет валютной выручки, этого мы не знаем.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Эксперты рассказали, что сейчас происходит на валютном рынке и ждать ли дальнейшего падения белорусского рубля.
 
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