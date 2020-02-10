Паника на пустом месте: Правила въезда по шенгенской визе на самом деле не стали строже

Информацию перепечатали многие беларуские новостные порталы.





TUT.BY , никаких ужесточений в статьях Визового кодекса не появилось — напротив, правила стали еще лояльнее. Однако, как выяснил, никаких ужесточений в статьях Визового кодекса не появилось — напротив, правила стали еще лояльнее.





Что сообщал источник

Сайт profi.travel писал:





Как уточняют турагенты, раньше оформить визу можно было либо в страну первого въезда, либо в страну наибольшего пребывания. Однако если прежде в некоторых случаях пограничники закрывали на это глаза, то сейчас неукоснительно соблюдают правило. Как сообщают турагенты в соцсетях, во время новогодних праздников участились случаи депортации туристов, чьи документы были оформлены не только не в страну первого въезда, но даже и не в ту, где планировался отдых.





Какие правила действовали раньше?

Ранее второй пункт этой статьи гласил: если стран — пунктов назначения несколько, то рассматривать заявление на визу должно консульство той страны, чья территория будет основным пунктом назначения в плане продолжительности предполагаемого пребывания.





А что теперь?

В новой формулировке пункта статьи 5 Визового кодекса речь идет о том, что если вы за один визит посещаете более чем одну страну или если планируете несколько отдельных поездок в течение двух месяцев, то визовым заявлением должно заниматься консульство той страны, которая является главным пунктом назначения в плане количества проведенных дней или цели пребывания.





То есть, правила стали даже более лояльными, потому что главной страной поездки может быть не только та, где вы проведете больше всего дней, но и та, которая лично для вас важнее.





Два других пункта статьи 5 Визового кодекса остались прежними. То есть, если территория одного государства является единственным пунктом назначения, то визовое заявление должно обрабатывать его консульство. А если основную страну пребывания определить нельзя, то заниматься визовым заявлением должно консульство той страны, чьи внешние границы заявитель планирует пересечь при въезде в Шенген.





Но, как и прежде, даже при выданной визе решение о том, впустить вас в страну или нет, решают пограничники — поэтому надо быть готовыми предъявить им все документы, которые указывают на цель вашей поездки.