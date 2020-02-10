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Александр Лукашенко поздравил женскую теннисную сборную с победой над командой Нидерландов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С яркой, запоминающейся и блестящей победой над командой Нидерландов женскую теннисную сборную поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
11 февраля в Музее изобразительного искусства Будапешта в 20:30 по белорусскому времени состоится жеребьевка финального раунда Кубка Федерации. По ее результатам мы и узнаем соперниц белорусской команды.
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Новости Беларуси. С яркой, запоминающейся и блестящей победой над командой Нидерландов женскую теннисную сборную поздравил Президент Беларуси Александр...
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