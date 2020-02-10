ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ТАСС: во время пожара в хостеле в Москве погибли двое белорусов

10.02.2020 21:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Во время пожара в хостеле на юго-западе Москвы погибли двое граждан Беларуси. ТАСС подчёркивает, что это предварительная информация.

Один человек скончался на месте пожара, другой — в машине скорой помощи, передает "Еврорадио".

Известно, что возгорание началось на четвертом этаже 5-этажного хостела по улице Новаторов. Из здания эвакуировали около 900 человек. Возгорание, охватившее 15 квадратных метров, уже ликвидировали. Несколько человек были спасены.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время пожара в хостеле на юго-западе Москвы погибли двое граждан Беларуси. ТАСС подчёркивает, что это предварительная информация.
 
Новости дня
Новости разные
 
ТАСС: падчас пажару ў хостэле ў Маскве загінулі двое беларусаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика