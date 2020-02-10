|
ТАСС: во время пожара в хостеле в Москве погибли двое белорусов
Источник материала: Партизан
Во время пожара в хостеле на юго-западе Москвы погибли двое граждан Беларуси. ТАСС подчёркивает, что это предварительная информация.
Один человек скончался на месте пожара, другой — в машине скорой помощи, передает
Известно, что возгорание началось на четвертом этаже 5-этажного хостела по улице Новаторов. Из здания эвакуировали около 900 человек. Возгорание, охватившее 15 квадратных метров, уже ликвидировали. Несколько человек были спасены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время пожара в хостеле на юго-западе Москвы погибли двое граждан Беларуси. ТАСС подчёркивает, что это предварительная информация.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)