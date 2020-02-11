Два отличных сюрприза для брестчан от МакДональдс

Источник материала: Виртуальный Брест

Новый год давно прошел, но компания МакДональдс собирается вновь порадовать брестчан сюрпризами!





Первая новость определенно порадует "домоседов", ценящих тёплый домашний уют, а также тех, кто любит в родных стенах или на работе насладиться любимым бургером или картофелем фри.

12 февраля объявляется "День МакДоставки" с девизом "Дом, милый дом"! В этот день, начиная c 00.15 и до 23.45, при заказе МакДоставки у вас есть уникальная возможность получить фирменную майку, пару фирменных носков с креативным рисунком или же легендарный Биг Мак от компании МакДональдс совершенно бесплатно.

При этом правила предельно просты! Чтобы получить в подарок пару носков с изображением идеальной пары (Биг Мак + Картошечка Фри) необходимо просто заказать через МакДоставку ваши любимые блюда из меню МакДональдс на сумму от 25 до 32,99 белорусских рублей.





А уникальную футболку с изображением золотистой картошки фри можно получить, просто сделав заказ на сумму, равняющуюся либо превышающую 33 рубля (без стоимости доставки).

Количество футболок и носков ограничено. Но если вас опередили – не беда. При любом заказе 12 февраля (в период с 00:15 до 23:45) от 25 рублей (без стоимости доставки) ваше настроение поднимет легендарный Биг Мак в подарок от компании.

МакДоставка действует через сервис menu.by и охватывает большую часть Бреста.

Вторая новость, безусловно, порадует брестских автолюбителей. С 14 февраля по 31 марта при посещении линии МакДрайв и сумме заказа от 3 рублей, вы бесплатно получите 200 мл согревающего и ароматного кофе. И так - целых полтора месяца!

Ждём весну вместе с подарками от МакДональдс!