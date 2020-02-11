Это было сложно, но мы их нашли. Пять театральных комедий без пошлого юмора (вашей маме понравятся)

Источник материала: Tut.by

В современном белорусском театре торжествует драма, а вот с комедиями сложно: зачастую они пошлые, второсортные, нацелены на зарабатывание денег. Однако встречаются и достойные спектакли, где можно не только посмеяться, но и подумать о важном. AFISHA.TUT.BY выбрала несколько постановок, на которые не стыдно сходить с мамой, — без шуток ниже пояса и сложного черного юмора.



Фото: ​​​​kupalauski.by

Знакомая всем из школьной программы пьеса Гоголя про город, начавший сходить с ума из-за приезда ревизора, — в этот раз на сцене Купаловского. Спектакль не про скучную классику: дочь и жена Городничего в леопардовых платьях, на сцене ванна, плюшевые медведи и бутылки. Действие, как любят у нас, перенесено не в современность, а в 70-е, но происходящее актуально и узнаваемо. Худрук Николай Пинигин исследует «колхозное» мышление, иронизирует над пышными приемами и самоуправством.

Спектакль уже поездил по фестивалям и получил награду на Национальной театральной премии. Стоит сходить, чтобы порефлексировать над белорусской реальностью и посмотреть на актерские работы — о Викторе Манаеве в роли Городничего даже говорить не стоит, сами все увидите.

Где: Купаловский театр

Когда: 31 марта (на ближайшие даты билетов нет)

Сколько: от 10 рублей Подробности и билеты



Фото: Мария Войтик, «Минск-Новости»

Очередная комедия Купаловского театра, на которую стоит идти за французским шиком. Остроумный текст про то, как разбогатеть во время экономического кризиса, и роскошная сценография белорусского концептуалиста Руслана Вашкевича (на сцене даже Эйфелева башня) воссоздают атмосферу буржуазного театра. Любителям классических разговорных комедий в пафосных интерьерах — настоятельно рекомендуется. Если буржуазный размах вас не интересует, то у театра есть и более скромная, но не менее достойная комедия «АRТ» , где все очень прагматично и капиталистично.

Где: Купаловский театр

Когда: 22 марта (на февраль билетов уже нет)

Сколько: от 6 рублей Подробности и билеты



Фото: rtbd.by

В Республиканском театре белорусской драматургии можно увидеть историю молодого белоруса, решившегося переехать в Москву. «Надо валить» — мысль героя, ставшая отправной точкой для всех приключений в спектакле, а их будет много.

«Да кому ты там нужен», «где родился, там и пригодился» — эти фразы слышали многие. Жанр спектакля — «троллинг в одном действии», и действительно, происходящее срабатывает как коллективная терапия, в которой много места для самоиронии. А что, если мечта рядом?

Где: РТБД

Когда: 20 марта

Сколько: от 14 рублей Подробности и билеты



Фото предоставлено Белорусским государственным театром кукол

В этой классической комедии много шуток ниже пояса, но пошлым спектакль от этого не становится. Режиссер Алексей Лелявский, он же худрук театра, все оправдывает жанром фарса, да и сами куклы снижают градус эротики, но при этом достоверно передают настроение пьесы Мольера. И так актуальная история про веру, псевдорелигиозность и доверчивость приобретает новые смыслы: здесь размышления о восприятии мира сквозь розовые очки, власти, фанатизме и даже сектантстве.

Где: Театр кукол

Когда: 21 февраля, 13 марта

Сколько: от 10 рублей Подробности и билеты



Фото предоставлено Белорусским государственным театром кукол

Этот спектакль Театра кукол уже успел побывать в различных топах зрителей и критиков. Итальянский режиссер Матео Спьяцци поставил его с отсылками к традиционной комедии дель арте — на лицах актеров маски, сюжет построен на ситуациях, происходящих с пожилыми постояльцами пансиона «Бельведер». Слов в спектакле нет, но быт пансиона вызывает улыбку: здесь и противоречивые отношения медперсонала с жильцами, и попытки обрести новую любовь в старости, и трепетное желание возродить прошлое. Эмоции при просмотре сменяются быстро, но смех сквозь слезы — тоже смех.

Где: Театр кукол

Когда: на ближайшие показы билетов нет Подробности и билеты

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