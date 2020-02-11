ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Это было сложно, но мы их нашли. Пять театральных комедий без пошлого юмора (вашей маме понравятся)

11.02.2020 07:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В современном белорусском театре торжествует драма, а вот с комедиями сложно: зачастую они пошлые, второсортные, нацелены на зарабатывание денег. Однако встречаются и достойные спектакли, где можно не только посмеяться, но и подумать о важном. AFISHA.TUT.BY выбрала несколько постановок, на которые не стыдно сходить с мамой, — без шуток ниже пояса и сложного черного юмора.

«Ревизор»


Фото: ​​​​kupalauski.by

Знакомая всем из школьной программы пьеса Гоголя про город, начавший сходить с ума из-за приезда ревизора, — в этот раз на сцене Купаловского. Спектакль не про скучную классику: дочь и жена Городничего в леопардовых платьях, на сцене ванна, плюшевые медведи и бутылки. Действие, как любят у нас, перенесено не в современность, а в 70-е, но происходящее актуально и узнаваемо. Худрук Николай Пинигин исследует «колхозное» мышление, иронизирует над пышными приемами и самоуправством.
Спектакль уже поездил по фестивалям и получил награду на Национальной театральной премии. Стоит сходить, чтобы порефлексировать над белорусской реальностью и посмотреть на актерские работы — о Викторе Манаеве в роли Городничего даже говорить не стоит, сами все увидите.

Где: Купаловский театр
Когда: 31 марта (на ближайшие даты билетов нет)
Сколько: от 10 рублей

Подробности и билеты

«Школа падаткаплацельшчыкаў»


Фото: Мария Войтик, «Минск-Новости»

Очередная комедия Купаловского театра, на которую стоит идти за французским шиком. Остроумный текст про то, как разбогатеть во время экономического кризиса, и роскошная сценография белорусского концептуалиста Руслана Вашкевича (на сцене даже Эйфелева башня) воссоздают атмосферу буржуазного театра. Любителям классических разговорных комедий в пафосных интерьерах — настоятельно рекомендуется. Если буржуазный размах вас не интересует, то у театра есть и более скромная, но не менее достойная комедия «АRТ», где все очень прагматично и капиталистично.

Где: Купаловский театр
Когда: 22 марта (на февраль билетов уже нет)
Сколько: от 6 рублей

Подробности и билеты

«Білет на брэсцкі цягнік»


Фото: rtbd.by

В Республиканском театре белорусской драматургии можно увидеть историю молодого белоруса, решившегося переехать в Москву. «Надо валить» — мысль героя, ставшая отправной точкой для всех приключений в спектакле, а их будет много.
«Да кому ты там нужен», «где родился, там и пригодился» — эти фразы слышали многие. Жанр спектакля — «троллинг в одном действии», и действительно, происходящее срабатывает как коллективная терапия, в которой много места для самоиронии. А что, если мечта рядом?

Где: РТБД
Когда: 20 марта
Сколько: от 14 рублей

Подробности и билеты

«Тартюф»


Фото предоставлено Белорусским государственным театром кукол

В этой классической комедии много шуток ниже пояса, но пошлым спектакль от этого не становится. Режиссер Алексей Лелявский, он же худрук театра, все оправдывает жанром фарса, да и сами куклы снижают градус эротики, но при этом достоверно передают настроение пьесы Мольера. И так актуальная история про веру, псевдорелигиозность и доверчивость приобретает новые смыслы: здесь размышления о восприятии мира сквозь розовые очки, власти, фанатизме и даже сектантстве.

Где: Театр кукол
Когда: 21 февраля, 13 марта
Сколько: от 10 рублей

Подробности и билеты

«Пансион Бельведер»


Фото предоставлено Белорусским государственным театром кукол

Этот спектакль Театра кукол уже успел побывать в различных топах зрителей и критиков. Итальянский режиссер Матео Спьяцци поставил его с отсылками к традиционной комедии дель арте — на лицах актеров маски, сюжет построен на ситуациях, происходящих с пожилыми постояльцами пансиона «Бельведер». Слов в спектакле нет, но быт пансиона вызывает улыбку: здесь и противоречивые отношения медперсонала с жильцами, и попытки обрести новую любовь в старости, и трепетное желание возродить прошлое. Эмоции при просмотре сменяются быстро, но смех сквозь слезы — тоже смех.

Где: Театр кукол
Когда: на ближайшие показы билетов нет

Подробности и билеты

Если вам понравился какой-то спектакль, но билетов на него уже нет, подпишитесь на театральную афишу AFISHA.TUT.BY. Так вы сможете первыми узнавать о старте продажи квитков на постановку из этого списка, куда вы бы хотели попасть. Если вам не виден блок с подпиской, вероятнее всего, необходимо отключить Adblock.

 

Читайте также
А не сходить ли вам в феврале в театр? 8 лучших постановок, которые рекомендует «Афиша»
8 самых популярных спектаклей Минска, на которые никогда нет билетов

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В современном белорусском театре торжествует драма, а вот с комедиями сложно: зачастую они пошлые, второсортные, нацелены на зарабатывание денег. Однако...
 
Новости дня
Новости разные
 
В январе больше всего подорожали огурцы, виноград и помидоры, подешевела пшенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика