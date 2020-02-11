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В январе больше всего подорожали огурцы, виноград и помидоры, подешевела пшенка

11.02.2020 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси в январе среди продовольственных товаров больше всего подорожали огурцы, виноград и помидоры, подешевела пшенная крупа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

В январе больше всего подорожали огурцы, виноград и помидоры, подешевела пшенка

Свежие огурцы стали дороже почти на 26%, виноград - почти на 19%, свежие помидоры - на 15,46%. В целом овощи поднялись в цене на 12,61%, фрукты - на 3,84%. Среди круп заметнее остальных подорожал шлифованный рис (на 4,1%). На 6,53% подорожали рыбные деликатесные консервы, мягкие сыры - на 3,11%.

При этом подешевела пшенная крупа (на 5,65%), белокочанная капуста (на 4,13%), бананы (на 1,65%). Свинина (кроме бескостного мяса) стала дешевле на 1,46%.

Обеды в столовой стали дороже на 1,31%, в ресторане и кафе - на 0,89%, фастфуд - на 0,28%.

Табачные изделия поднялись в цене на 4,57%, алкогольные напитки - на 1,16%.

Непродовольственные товары подорожали в целом на 0,74%. Обувь поднялась в цене на 1,04%, текстильные изделия - на 1,09%, электротовары - на 1,02%. Одежда подешевела на 0,2%, мебель - на 0,24%.

Услуги подорожали на 0,62%. Больше всего подорожали правовые услуги (на 5,88%) и услуги общежитий (на 5,77%).

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в январе составила 0,9%.

 
 
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  В Беларуси в январе среди продовольственных товаров больше всего подорожали огурцы, виноград и помидоры, подешевела пшенная крупа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
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