Выбор профессии — сложный и ответственный шаг в жизни человека. Многие юноши и девушки мечтают служить в милиции.

Где и как можно получить соответствующее образование, нам рассказал заместитель начальника Смолевичского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции Денис Иванович Бриневец.

— Если вы решили будущую профессию связать со службой в правоохранительных органах, можно выбрать Академию МВД Республики Беларусь либо Могилевский институт МВД, — советует Денис Иванович. — Также учащимся 6-х, 7-х классов предлагаем принять участие во вступительной кампании в учреждение образования «Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь» для поступления в 7-й и 8-й классы лицея соответственно.

На дневную форму получения высшего образования могут поступать граждане Республики Беларусь в возрасте от 17 до 25 лет, годные по состоянию здоровья. Каждый кандидат проходит профессиональный отбор на нескольких условных этапах: предварительное изучение, специальная проверка, медицинское освидетельствование и психофизиологическое обследование. Поэтому о поступлении необходимо задуматься заблаговременно.

Для участия в конкурсе на поступление в милицейский вуз необходимо предоставить сертификаты централизованного тестирования по обществоведению, одному из государственных, а также иностранному языкам.

При поступлении в учреждения образования МВД у студентов есть ряд преимуществ: полное государственное обеспечение на период обучения (бесплатное проживание в общежитии учреждения образования, предоставление форменного обмундирования, обеспечение питанием, выплата ежемесячного денежного довольствия); бесплатное высшее юридическое образование; по окончании обучения — присвоение квалификации «юрист» и специального звания «лейтенант милиции», гарантированное трудоустройство на должности среднего начальствующего состава в подразделения УВД Минской области; социальную защиту, предусмотренную законодательством для сотрудников милиции и членов их семей (государственное страхование и медицинское обслуживание, возможность получения арендного жилья и перспектива строительства собственного жилья с использованием льготного кредита); право на пенсионное обеспечение наступает при наличии 20 лет выслуги (по достижении 48-летнего возраста).

— Наш район динамично развивается, поэтому Смолевиччине нужны молодые специалисты. Убедительно просим вас серьезно и ответственно подойти к принятию решения, обсудить возможность поступления в Академию, Могилевский институт, Специализированный лицей МВД Республики Беларусь на семейном совете, — порекомендовал абитуриентам Денис Иванович. — В случае принятия положительного решения обращайтесь в Смолевичский РОВД по адресу: г. Смолевичи, ул. Социалистическая, д. 2а. Контактные телефоны: 8(1776) 29-2-20.

Лидия СУДНИКОВИЧ.