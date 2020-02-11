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На продажу выставлен первый болид Шумахера
Источник материала: Партизан
Британский торговый дом Girardo & Co выставил на аукцион Ferrari (412 Т2) Михаэля Шумахера.
Легендарный гонщик участвовал на этом болиде в тестовых заездах в 1995 году после перехода из Benetton в Ferrari, сообщается в Instagram-аккаунте аукционного дома,
Оценочная стоимость автомобиля не называется, но эксперты предполагают, что болид будет продан за несколько миллионов фунтов стерлингов.
Сначала Шумахер опробовал болид на гоночной трассе Ferrari в итальянском Фьорано, а в Португалии он установил на авто рекорд - промчался по треку за 1 минуту 20,2 секунды.
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Британский торговый дом Girardo & Co выставил на аукцион Ferrari (412 Т2) Михаэля Шумахера.
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