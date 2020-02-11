Малое и среднее предпринимательство является своего рода фундаментом, на котором постепенно строится негосударственный сектор экономики и получают развитие институты рыночной экономики.

Предпринимательство обеспечивает формирование конкурентной среды, препятствует монополизации, способствует сокращению безработицы, обеспечивает значительную часть рабочих мест.

Как рассказали корреспонденту нашей газеты в отделе экономики Смолевичского райисполкома, для совершенствования системы поддержки предпринимательской среды и более широкого привлечения предпринимателей к решению социально-экономических задач развития района в феврале 2012 года при райисполкоме был создан Совет по развитию предпринимательства, который активно работает и в настоящее время.

На минувшей неделе состоялось очередное заседание Совета. Круг вопросов, вынесенных на заседание, был обширен. Говорили о том, как эффективно и своевременно оказывать консультационную помощь в организации работы вновь зарегистрированным предприятиям и индивидуальным предпринимателям. Были рассмотрены предложения по развитию объектов нестационарной торговли в городе Смолевичи. Участники заседания также затронули вопросы развития города и района в 2020 году.

К слову, информацию о работе Совета и организации предпринимательской деятельности можно найти на сайте Смолевичского райисполкома в разделе “Экономика – Предпринимательство”.

Корр. “КС”.