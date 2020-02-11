Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Вчера, 10 февраля, житель райцентра Виктор Иванович Сенчило отметил свой 90-летний юбилей.

Подполковник в отставке живет в Несвиже с супругой Валентиной Антоновной. Вместе они воспитали сына и дочь.

Виктор Иванович родился в Оршанском районе Витебской области. Начальное образование получил в Пищаловской школе накануне Великой Отечественной войны. После были 4 года жизни на оккупированной фашистами территории. Пережив времена военного лихолетия, он продолжил учебу. А в 1950 году поступил в Минский техникум, после окончания которого был направлен на работу в Гродненскую область. Вскоре молодой специалист был призван в ряды Советской армии. Призывным пунктом стал Зельвенский районный комиссариат. Службу проходил в Забайкальском военном округе.





Военный комиссар подполковник Алексей Котяхов вручает награду подполковнику в отставке Виктору Сенчило

В 1952 году Виктор Иванович поступил в Хабаровское артиллерийское училище, а после учебы прошел курсы усовершенствования офицеров артиллерии в городе Уссурийск Приморского края и был направлен в Хасанский район дальнего востока командиром взвода зенитной батареи одной из войсковых частей.

В 1962 году Виктор Сенчило назначен командиром зенитной батареи войсковой части 28652 с. Барабан дальневосточного военного округа.

Именно на Дальнем Востоке молодой офицер познакомился со своей супругой. Валентина Антоновна была родом из Башкирии. После того, как ушли из жизни родители, старшая сестра забрала ее жить к себе, в Приморский край.

Познакомившись однажды на танцах в клубе офицеров с молодым старшим лейтенантом, совсем юной, она приняла его предложение и вот уже более шести десятилетий делит с супругом все тяготы и радости жизни.

Вырастили детей. Радовались, когда подрастали четверо внуков. Уже дождались двух правнуков. Их большая дружная семья часто собирается вместе, всегда на связи, несмотря на занятость каждого. Валентина Антоновна рада, что сегодня она имеет возможность общаться в сетях интернет-пространства с родными, даже с теми, кто живет вдалеке. Предпочитает скайп и вайбер, признается, что вечерами часто засиживается у компьютера.

То, что семья Сенчило большая и дружная, подтверждает их семейный фотоархив. На стене фотографии. он в форме офицера, рядом — она и маленькая годовалая дочь. Мама вместе с детьми. маленькие внуки в черных шубках, туго перетянутых широким дедушкиным ремнем с пятиконечной звездой Советской армии. Виктор Иванович и Валентина Антоновна в деревне (удачный снимок дочери). Торжественные моменты юбилеев и золотой свадьбы супружеской четы. Свадьбы их детей, внука, а также маленький портретик правнучки в несвижском парке … Здесь, кстати, любит прогуливаться и сама хозяйка.

— Уединение на природе дает возможность насладиться ее пейзажами, помечтать о хорошем и набраться сил на предстоящий день, — делится Валентина Антоновна.

В силу обстоятельств Виктор Иванович пока больше времени проводит дома. О быте беспокоится супруга, старается порадовать свою вторую половинку чем-нибудь вкусным. Смотрят вместе телевизионные передачи, вспоминают годы юности, когда глава семьи служил на Дальнем Востоке. Непросто было, но в их жизни всё сложилость так, как нужно, — считают они. Валентина Антоновна, как и подобает офицерской жене, делила вместе с мужем все тяготы военной службы, переезжая с места на место. Виктор Иванович в свою очередь заботился, чтобы семья была обеспечена, старался, насколько это было возможно, уделять время детям и супруге, лишний раз порадовать их…

Через шесть лет семейной жизни семья Сенчило переехала на родину мужа — в Беларусь.

Офицер прибыл в Краснознаменный военный округ одной из частей Марьиной Горки. Служил командиром зенитной батареи.

В 1971 году В.И. Сенчило вступил в должность начальника 1-го отделения Мядельского райвоенкомата. С 1974 по 1977 год — военный комиссар Мядельского РВК.

В ноябре 1977 года Виктор Иванович был переведен на службу на должность военного комиссара Несвижского РВК. После увольнения из Вооруженных сил работал начальником секретной части военкомата.

Среди наград подполковника в отставке — медали «За безупречную службу» 1 и 2 степени. А о том, что его всегда помнят на последнем месте службы, свидетельствует ценный подарок — памятные часы, которые ветеран получил к 100-военных комиссариатов.

Вчера, 10 февраля, подполковник в отставке Виктор Иванович Сенчило отметил свой замечательный юбилей. Со знаменательной датой — 90-летием — его поздравили работники военного комиссариата Несвижского и Копыльского районов — военный комиссар подполковник Алексей Котяхов, ведущий специалист по соцзащите и пенсионному обеспечению Марина Субботина, а также председатель районной ветеранской организации Геннадий Пашковский.

Вручая памятный адрес, Алексей Владимирович подчеркнул, что юбилей офицер в отставке встречает с богатым жизненным опытом, заслуживающим особого уважения, и что долг защитника Отечества Виктор Иванович выполнил с честью и достоинством. В этот день с пожеланиями здоровья, оптимизма и долголетия военный комиссар вручил подполковнику в отставке В.И. Сенчило юбилейную медаль “75 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў”.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.