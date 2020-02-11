В полдень 8 февраля в центр оперативного управления Смолевичского РОЧС поступило сообщение о возгорании на улице Первомайской в Смолевичах. Здесь горел жилой дом.

На место происшествия выехали спасатели. Работниками РОЧС были приняты действия по тушению возгорания. В результате пожара погиб 50-летний мужчина без определенного места жительства.

Как сообщили в Смолевичского РОЧС, жить в этом доме мужчине разрешили хозяева, он характеризовался посредственно, злоупотреблял алкоголем, курил.

Также в результате пожара закопчены стены жилой комнаты, уничтожено напольное покрытие и пол на площади 4 м. кв.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Рассматриваемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности, ведь эти правила могут сохранить вам жизнь!

Корр. «КС».