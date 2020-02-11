Около 10.00 утра 6 февраля недалеко от агрогородка Заболотье Смолевичского района столкнулись автомобили «Фольксваген» и «Рено». В результате аварии множественные травмы получил 62-летний водитель французской иномарки.

В управлении Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома сообщили, что за рулем автомобиля «Фольксваген Пассат» был 27-летний водитель, который ехал в направлении Смолевичей. Предварительно установлено, что он не справился с управлением, машину занесло, она выскочила на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с «Рено Сандеро».

В результате аварии пострадавший 62-летний водитель «Рено» госпитализирован с множественными травмами.

По факту ДТП проводится проверка.

ГАИ призывает водителей соблюдать на дорогах скоростной режим, поскольку именно его превышение зачастую становится причиной заноса автомобиля.

Корр. «КС».