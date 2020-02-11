Как известно, различные отрасли экономики так или иначе связаны с землей. Если в промышленности земля – это пространственный операционный базис, то в сельском хозяйстве – главное средство производства.

В силу требований Кодекса Республики Беларусь о земле земельные отношения осуществляются на основе принципов приоритета использования сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения для целей, связанных с назначением этих земель, и их охраны. Однако, как показывают контрольные мероприятия, указанные принципы на отдельных территориях попросту игнорируются.

Молодечненским межрайонным комитетом государственного контроля в 2019 году большое внимание в ходе проверочных и иных мероприятий, в т.ч. рассмотрении обращений граждан, уделено изучению вопросов соблюдения на подведомственной территории земельного и природоохранного законодательства.

Результаты этих мероприятий свидетельствуют, что отмеченные выше вопросы не утратили своей актуальности.

Так, в ходе проверок 3-х сельскохозяйственных организаций Молодечненского района межрайкомитетом выявлено без малого 221 га неиспользуемых сельскохозяйственных земель, большинство из которых заросли древесно-кустарниковой растительностью. Их возврат в севооборот крайне затруднителен. При этом, согласно государственному учету земель, несмотря на их фактическое неиспользование эти земли числятся «обрабатываемыми».

Не единичны и случаи самовольного занятия земель, как гражданами, так и юридическими лицами.

К примеру, в ходе рассмотрения одного из поступивших обращений вскрыто использование членами одного из садоводческих товариществ Молодечнгенского района земель общего пользования без законных на то оснований.

Вскрыты факты нарушений природоохранного законодательства, основными из которых явились отсутствие надлежащего порядка на территориях предприятий, самовольное водопользование и нарушение требований законодательства об учете добываемых подземных вод, а также законодательства об обращении с отходами.

К примеру, в одной из сельхозорганизаций Мядельского района проверяющим не смогли пояснить как без приборов учета предприятие представляло ведомственную отчетность о количестве добытой для хозяйственных нужд воды. Понятно, что достоверность представленных данных вызывает обоснованные сомнения.

По всем выявленным нарушениям приняты предусмотренные законодательством меры реагирования, государственным органам, уполномоченным осуществлять властные полномочия в области охраны и использования земель, а также природоохраны, направлены соответствующие предложения об усилении контроля за соблюдением соответствующих требований законодательства.

Важно отметить, что размеры штрафов, установленные Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях за нарушения требований в области окружающей среды и порядка природопользования, весьма внушительны.

Так, за 2019 год межрайкомитетом привлечено к административной ответственности 11 юридических и физических лиц, которыми в бюджет оплачено более 3,5 тыс. рублей административных штрафов.

Может стоит задуматься: дожидаться ли контролеров, которые выявят, накажут рублем и заставят устранить нарушения, или самим на системной основе поддерживать надлежащий порядок и соблюдать требования законодательства?

Контроль за соблюдением земельного и природоохранного законодательства будет продолжен.

Комитет госконтроля Минской области.