Стало возможно оценить работу государственных организаций прямо в интернете. Рассказываем как

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября 2019 г. № 765 «О портале рейтинговой оценки», в Республике Беларусь введен в эксплуатацию портал рейтинговой оценки организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, и (или) осуществляющих административные процедуры.





Оценить работу государственных организаций можно на портале рейтинговой оценки качества оказания услуг организациями Республики Беларусь, который доступен в сети Интернет по адресу: качество-услуг.бел.