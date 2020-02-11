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Стало возможно оценить работу государственных организаций прямо в интернете. Рассказываем как

11.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября 2019 г. № 765 «О портале рейтинговой оценки», в Республике Беларусь введен в эксплуатацию портал рейтинговой оценки организаций, оказывающих услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения, и (или) осуществляющих административные процедуры.

Стало возможно оценить работу государственных организаций прямо в интернете. Рассказываем как

Оценить работу государственных организаций можно на портале рейтинговой оценки качества оказания услуг организациями Республики Беларусь, который доступен в сети Интернет по адресу: качество-услуг.бел.

 


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В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября 2019 г. № 765 «О портале рейтинговой оценки», в
 
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