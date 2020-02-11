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Лукашенко подписал указ о льготах для служивших в армии

11.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Александр Лукашенко подписал указ  №48 «О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве».

 

Лукашенко подписал указ о льготах для служивших в армии
Снимок использован для иллюстрации. Фото Михаила Левцова

 

С 1 января 2020 года военнослужащие, проходящие срочную военную службу, подлежат обязательному государственному социальному страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца. Указом определяется порядок уплаты обязательных страховых взносов за периоды срочной военной службы, что позволит засчитывать такие периоды в страховой стаж, необходимый для определения права на трудовую пенсию.

Для тех, кто прошел срочную военную службу, службу в резерве, предусмотрены дополнительные льготы для подготовки к поступлению в учебные заведения, а также преимущественное право выбора места работы по специальности при распределении по завершении получения образования. Таким гражданам в год увольнения либо в год, следующий за годом увольнения, при наличии среднего балла в документе об образовании не ниже 6 баллов и по рекомендации воинских частей предоставлено право на обучение на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях, подготовительных курсах в государственных учреждениях среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.

Введена норма о сохранении права пользования жилым помещением государственного жилищного фонда в общежитиях членами семьи военнослужащего на весь период срочной военной службы.

 

Лукашенко подписал указ о льготах для служивших в армии
Источник — t.me/modmilby

 
 
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  Александр Лукашенко подписал указ  №48 «О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве».     С 1...
 
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