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В Гомельской области в 2019 году возросло число природоохранных нарушений

11.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Гомельской области в 2019 году возросло число природоохранных нарушений

Около 11,5 тыс. нарушений природоохранного законодательства выявили в Гомельской области в 2019 году. Это практически на 500 нарушений больше, чем в 2018-м, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В 2019 году сотрудники комитета провели более 4,6 тыс. контрольных мероприятий за соблюдением природоохранного законодательства и наведением порядка на земле. «Проведено также более 3 тыс. мониторингов и мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение правонарушений. Было выдано более 3,5 тыс. рекомендаций и предписаний для устранения свыше 7 тыс. нарушений», — рассказали в областном комитете.

С подачи сотрудников служб комитета в 2019 году субъекты хозяйствования, на территории которых выявлены недостатки, устранили 10,6 тыс. нарушений природоохранного законодательства (96,3% от всех выявленных).

К административной ответственности были привлечены более 1,5 тыс. лиц, допустивших правонарушения в области охраны окружающей среды, на Br482,1 тыс. Каждого второго нарушителя (57% от общего количества) привлекли за обращение с отходами и организацию несанкционированных свалок.

Сотрудники комитета выявили также 150 фактов причинения вреда окружающей среде. Виновным предъявлено 125 претензий более чем на Br116,6 тыс.

Контроль за соблюдением природоохранного законодательства и наведением порядка на земле в регионе продолжается. В комитете подчеркивают, что такое пристальное внимание будет содействовать профилактике правонарушений в будущем.

БЕЛТА

 
 
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Около 11,5 тыс. нарушений природоохранного законодательства выявили в Гомельской области в 2019 году. Это практически на 500 нарушений больше, чем в 2018-м,...
 
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