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У Иглесиаса и Курниковой родился ребенок

11.02.2020 08:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У знаменитой пары — Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой — родился третий ребенок, передает starhit.

Сообщается, что Анна предполагала родить в марте, но счастливое событие состоялось с опережением почти на месяц. О рождении малыша рассказал брат Энрике — Хулио Иглесиас — младший. В интервью чилийской радиостанции ADN он заявил, что уже стал дядей.

Правда, о поле ребенка мужчина умолчал, наотрез отказавшись отвечать. «Это секрет. Но у моего брата теперь трое детей, и он очень счастлив», — коротко прокомментировал радостную новость родственник мировой звезды.

Эту беременность Анны пара тщательно скрывала. Факт скорого прибавления стал достоянием общественности, когда папарацци удалось заснять Курникову с уже большим животом на семейном отдыхе.

Напомним, что в декабре 2017-го родились первенцы Анны и Энрике — двойняшки Николас и Люси. Теперь уже многодетная мама нередко публикует забавные видео с их участием. Пара живет в Майами в доме площадью более 600 квадратных метров.

 
Теги: Новости
 
 
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О рождении малыша рассказал брат Энрике - Хулио Иглесиас-младший
 
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