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Число жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек

11.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Число жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек

Число умерших от коронавируса в Китае превысило тысячу человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.

За сутки умерли 108 человек, а всего жертвами стали 1006 инфицированных. Сообщается также, что заражено 42638 человек, около 4 тыс. пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

На территории материкового Китая больше всего заболевших в провинции Хубэй — 31738, из которых 974 умерли. Кроме того, сообщается о 70 подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Гонконге, Макао и Тайване.

Как сообщалось, власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных.

БЕЛТА

 
 
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Число умерших от коронавируса в Китае превысило тысячу человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет КНР по вопросам гигиены и...
 
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