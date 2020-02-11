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У «Динамо-Минск» появилась женская футбольная команда
Источник материала: Партизан
У футбольного клуба «Динамо-Минск» появилась своя женская команда,
Планируется, что женская футбольная команда покажет себя в высшей лиге чемпионата Беларуси и на Кубке страны. Тренировать спортсменок будет Юрий Иванович Малеев.
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У футбольного клуба «Динамо-Минск» появилась своя женская команда, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе клуба.
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