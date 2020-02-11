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У «Динамо-Минск» появилась женская футбольная команда

11.02.2020 08:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У футбольного клуба «Динамо-Минск» появилась своя женская команда, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе клуба.

Планируется, что женская футбольная команда покажет себя в высшей лиге чемпионата Беларуси и на Кубке страны. Тренировать спортсменок будет Юрий Иванович Малеев.
 
Теги: Минск
 
 
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У футбольного клуба «Динамо-Минск» появилась своя женская команда, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе клуба.
 
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