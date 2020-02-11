Помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Брестской области А.МАРКЕВИЧ провел личный прием граждан в Пинске

Источник материала: Пинский Вестник

С устоявшейся периодичностью «прямую линию» и личный прием граждан проводит помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Брестской области А.МАРКЕВИЧ. После трехмесячного перерыва он вновь побывал в Пинске. Эффективность таких выездов в регионы, как не раз отмечал Анатолий Мечиславович, заключается в подвижке в решении насущных проблем населения, в том числе местными органами власти.





Теперь поступило более тридцати обращений. Причем не только от жителей Пинска, но и Пинского района. Пользуясь возможностью, на контакт с помощником Президента выходили граждане из других регионов, например, Жабинки, Лунинца. Несколько обращений касались судов по уголовным делам Гродненской области и г. Минска

Тематика рассматриваемых проблем была настолько разнообразна, что нельзя однозначно назвать, какие из них превалировали. Люди приходили с вопросами, касающимися использования семейного капитала, наведения порядка со стоянкой автотранспорта во дворах, трудовой занятости, ремонта и газификации жилищ, начисления выплат… Каждый случай рассматривался детально с привлечением соответствующих служб, учитывались человеческий фактор и правоприменительная практика. Нюансов много, а закон один для всех.



На встрече с журналистами, а прием освещали ведущие телеканалы страны и региона, А.Маркевич сказал, что одной из актуальных тем стало формирование безбарьерной среды. В этом направлении сделано много, но нужно внимательно следить за ситуацией. Председатель горисполкома Иван Ребковец сообщил, что в домах, где нет возможности устроить пандус, попробуют использовать мобильные лестничные подъемники.



Анатолий Мечиславович отметил и то, что во время практически каждого приема звучат жилищные вопросы. Вот и сейчас три гражданина обратились с просьбой предоставить жилье. Как правило, это сложные житейские ситуации, требующие детального рассмотрения. Впрочем, именно такое содержание имеют большинство обращений, адресованных высокой инстанции. В каждом случае разберемся, рациональные решения будут найдены, отметил инспектор по Брестской области.



В 2019 году, по сравнению с предыдущим, общее количество обращений поступивших в горисполком, возросло на 9,2 %. При этом стало меньше устных заявлений.



Констатируется, что одной из причин увеличения являются неоднократное обращение одних и тех же лиц, а также значительный рост электронных посланий. В последнем случае – это удобная, оперативная форма обращения к органам власти. Однако нередки случаи, когда корреспонденции несут справочно-информационный характер. Отмечаются также увеличение за минувший год анонимных и уменьшение количества коллективных обращений.



Чаще всего пинчан волновали проблемы, связанные с коммунальным хозяйством, землеустройством, архитектурой и строительством, заработной платой, торговлей и потребительским рынком, транспортом. Таких обращений стало больше. А их уменьшение произошло в таких областях, как социальное и пенсионное обеспечение, трудоустройство, здравоохранение, образование, культура, спорт и туризм.



В горисполкоме обеспечиваются требования законодательства по личному приему граждан, проведению «прямых телефонных линий», регулярны выездные приемы. Необходимо отметить, что горожане не только обращаются с проблемами, но и высказывают благодарность за организацию и содержание городского хозяйства, в частности, за ремонт дорог и за четкую работу общественного транспорта.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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