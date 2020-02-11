Geely и Volvo собираются объединиться в один автомобильный концерн

Источник материала: Tut.by

Volvo Cars и Geely Automobile изучают возможности объединения в одну глобальную компанию, что позволит производителям «стать более конкурентоспособными на мировом автомобильном рынке».





Напомним, что автомобильное подразделение Volvo было продано китайскому гиганту Geely Holding в 2010 году. В состав холдинга входит и дочерняя компания Geely Automobile, под крылом которой в свою очередь объединены бренды Lotus, Lynk & Co, малазийский Proton и производитель британских кэбов и коммерческих фургонов LEVC. Volvo же вместе с дочерней фирмой Polestar формально по-прежнему остается отдельной компанией, которую хозяева из Geely Holding теперь намерены объединить с Geely Automobile в целях дальнейшего укрепления связей компаний в финансовых и производственных вопросах.





Отметим, что Volvo и Geely уже и без того тесно взаимодействуют, занимаясь совместной разработкой новых моделей на модульных платформах CMA и SPA, а в октябре прошлого года договорились о создании совместного подразделения , которое займется разработкой нового поколения ДВС и гибридных силовых установок.

Пока подробный план объединения Volvo Cars и Geely в самостоятельный бизнес находится на стадии проработки и не факт, что он в итоге будет реализован. Предстоят обсуждения между сторонами, также необходим ряд одобрений со стороны правления компаний и соответствующих государственных структур, поэтому сроки возможного объединения компаний не называются.