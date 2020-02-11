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Ногаев рассказал о переговорах «Белнефтехима» с казахстанскими нефтяниками
11.02.2020 10:15 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tass.ru
Министр энергетики Казахстана сообщил, что делегация белорусского концерна провела встречу с представителями четырех казахстанских компаний-поставщиков нефти.
Речь идет о компаниях KPO, NCOC, TOTAL, "Тенгизшевройл", передает
Соглашение о поставках нефти из Казахстана в Беларусь сейчас находится на согласовании в госорганах, пояснил Ногаев. "Основное условие - это подписание соглашения, а поставки нефти, цена - это будет на коммерческих условиях, как они договорятся с компаниями", - сказал он.
Дата следующей встречи руководства «Белнефтехима» с казахстанскими компаниями пока не определена.
Напомним, что по итогам российско-белорусских переговоров в Сочи стороны пришли к договоренности о поставках нефти из России в Беларусь на коммерческих условиях – то есть по ценам, согласованным между компаниями. Накануне вице-премьер Дмитрий Крутой
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Министр энергетики Казахстана сообщил, что делегация белорусского концерна провела встречу с представителями четырех казахстанских компаний-поставщиков нефти.
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