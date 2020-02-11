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Лукашенко: расширение сотрудничества поможет Беларуси и Ирану найти ответы на современные вызовы
11.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Ирана Хасана Роухани с 41-й годовщиной победы Исламской революции в Иране и значительными достижениями государства за это время. Об этом БЕЛТА сообщили в
Александр Лукашенко отметил мужество и единство иранского народа, готовность твердо отстаивать национальные интересы. По словам Президента, Беларусь и Иран объединяет стремление обеспечить неоспоримое право самостоятельно определять свое будущее.
«Убежден, что дальнейшее расширение сотрудничества между Минском и Тегераном будет способствовать поиску эффективных ответов на современные вызовы», — подчеркнул глава государства.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Ирана Хасана Роухани с 41-й годовщиной победы Исламской...
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