Лукашенко: расширение сотрудничества поможет Беларуси и Ирану найти ответы на современные вызовы

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Ирана Хасана Роухани с 41-й годовщиной победы Исламской революции в Иране и значительными достижениями государства за это время. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко отметил мужество и единство иранского народа, готовность твердо отстаивать национальные интересы. По словам Президента, Беларусь и Иран объединяет стремление обеспечить неоспоримое право самостоятельно определять свое будущее.

«Убежден, что дальнейшее расширение сотрудничества между Минском и Тегераном будет способствовать поиску эффективных ответов на современные вызовы», — подчеркнул глава государства.

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